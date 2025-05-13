Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что сейчас любая эскалация на фронте все равно закончится дэескалацией, но главное, чтобы все не зависло в состоянии, когда ни мира, ни войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Может быть или эскалация, или деэскалация. Или может быть третий вариант, как в квантовой механике, как кот Шредингера, или он есть, или его нет. То есть ни войны, ни мира. Может быть такое? Возможно. Но я не очень себе представляю, как это может быть. Это типа Минск-3 – ни войны, ни мира. Поэтому я думаю, вряд ли американская сторона как посредник именно такого уровня захочет, чтобы было ни войны, ни мира, чтобы война не остановилась», - рассуждает Олег Стариков.

К тому же, отмечает эксперт, на самом деле сил, которые против окончания войны, очень много, и речь сейчас не об Украине, а о геополитике, эти силы везде. Как он объясняет, эти силы заинтересованы, чтобы война продолжалась на нашей территории, не на их, поэтому они сделают все возможное, чтобы сорвать открытие карт, о чем говорил Трамп.

«Он как говорит? «Я дал в руки президенту Зеленскому флеш-рояль». А что такое в покере флеш-рояль? Это самая высокая комбинация карт. Ее выпадение возможно из 500 000 раздач один раз. То есть это куш, это очень крутые карты. И Трамп как крупье будет ждать, когда путин тоже покажет свою комбинацию, а у него там двойка или еще что-то тому подобное», - подчеркивает Олег Стариков.

Поэтому, констатирует он, варианта два, но более вероятна деэскалация, а если даже будет все же эскалация, то она продолжится недолго, максимум месяц. Как объясняет эксперт, все равно все обратно скатится к деэскалации, потому что так работают законы войны, потому что так играет свою партию президент Трамп, потому что все это уже было описано в книге Томаса Шеллинга «Стратегия конфликта».

Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что соглашение о недрах с США – это инвестиция скорее в сотрудничество, возможность получать оружие.

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