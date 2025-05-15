Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что все это время спецпредставители Трампа нарабатывали дорожную карту, и 15 мая стороны наконец сядут за стол переговоров, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Точка бифуркации, когда именно поменялись все нарративы, произошла после телефонных переговоров Трампа с Зеленским и Трампа с путиным. Тогда уже был решен политический вопрос об окончании российско-украинской войны в рамках большой геостратегии. И спецпредставители приезжали же не просто посмотреть, и в Эр-Риаде встречались, это они нарабатывали дорожную карту. А раз наработали дорожную карту, то она сейчас выполняется», - объясняет Олег Стариков.

Как отмечает эксперт, кто-то может подумать, что происходит хаос, энтропия, как второй закон термодинамики, то есть абсолютно ничего не понятно, один сказал одно, второй сказал второе, третий сказал третье, и все эти заявления противоречат друг друга. По его словам, если взять все эти события в малом масштабе времени, то действительно выглядит как бардак, но если в большом – то мы увидим, что все структурируется и выравнивается.

«Масштаб времени уменьшен, и все идет очень быстро. 15-го числа произойдет именно то, что называется точкой принятия решений. Точка принятия решения – 15 мая», - подчеркивает Олег Стариков.

По его мнению, тут даже не важно, кто именно будет брать участие в переговорах, будь это президенты, министры иностранных дел или обычные делегации, решение все равно будет принято. Как утверждает эксперт, тот бронепоезд, который построил Трамп, придя к власти, несется, российская и украинская стороны поставлены в колею, и они не выскочат, то есть из переговоров уже не выйдут.

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