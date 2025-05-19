Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что делегация рф на переговорах в Стамбуле – это боты, которых, к сожалению, не забанить, а результаты встречи – чистая манипуляция, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«К нам приходят боты каждый день во время стрима, и мы можем что сделать? Забанить, не обращать внимания, тролить. Вот у нас три варианта. А сидит Умеров на переговорах в Стамбуле, он представляет государство Украина, это министр обороны Украины, и против него такие же кремлевские боты – Мединский, Фомин и все остальные. И они так же тролят, такую же чушь говорят там, как боты пишут здесь: «Да мы захватим Киев, да мы захватим Харьков, да мы еще не начинали». Вот такие же точно боты присланы из той же россии. Только у Умерова нет кнопки забанить, нет возможности потролить их перед всеми или просто игнорировать. Он должен что-то отвечать», - комментирует Михаил Шейтельман.

К тому же, добавляет он, россияне почему-то думают, что все можно взять наглостью, это стандартная политика рф, тем не менее, не всегда все идет так, как они хотят. Как напоминает эксперт, сначала путин назначил переговоры на 15 мая, но они состоялись на следующий день, Мединский назначил переговоры на 10 утра, но начались они в 12:30.

Но итоги этих переговоров, подчеркивает он, это манипуляция, особенно формулировка, что стороны в ближайшее время представят свое видение прекращения огня. Как объясняет эксперт, вообще-то переговорный процесс идет уже несколько месяцев, были встречи в Саудовской Аравии, весь мир уже согласился, что должно быть прекращение огня без каких-либо условий, а россияне собрались представлять какое-то свое видение.

«Прекратить огонь – это перестать стрелять. Все, точка. Все уже сказали, что без предварительных условий. Это раз. Второе – а они не знают, что такое «прекратить огонь»? Им с Прометея начать рассказывать, что такое огонь и как его прекращают? Вы понимаете, что это издевательство? Результат переговоров издевательский, кроме тысяче пленных, которые нам нужны. Все остальное показало, что это были издевательские абсолютно переговоры. И дело не в том, что делегация бутафорская. Не в этом дело, а в том, что действительно никто не собирался с нами вести никаких реалистичных переговоров ради окончания войны», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Яли объяснил, что прогресс в переговорах будет только после личной встречи лидеров США и рф.

Также Politeka писала о том, что Величанский рассказал, с какими проблемами и вызовами сталкивают бойцы ВСУ, когда возвращаются с фронта.