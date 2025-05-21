Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что скорое окончание войны в Украине – это была лишь пиар-кампания Трампа, на самом деле все его идеи ломают все наши планы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я осмелюсь немного пессимизма нагнать и сказать о том, что, чем быстрее мы скажем о завершении фантастической иллюзии о скором окончании войны и мира от Трампа, тем легче нам будет дальше жить», - подчеркивает Николай Томенко.

Как он объясняет, этот сценарий существовал только в головах тех людей, которые занимались избирательной кампанией Трампа, это было шоу, пиар и иллюзия, в которую, кстати, поверили украинцы. По словам гостя программы, он ездит по стране, встречается с военными, и действительно люди в какой-то момент начали говорить, что скоро все закончится, они почему-то думали, что все произойдет по такому плану: сначала устанавливается перемирие, дальше оно автоматически переходит в справедливый мир, а затем в Украине проведут выборы.

В то же время, рассуждает политик, Трамп не договорится с путиным за спиной Украины, это бы и его, и США вообще слишком дискредитировало, но и какого-то антироссийского плана тоже не будет. Также, утверждает он, вряд ли встреча президентов США и рф состоится в ближайшее время, поскольку Трампу как бизнесмену нужен результат, а не пустые поездки.

«Будем надеяться, что Трамп все-таки хотя бы нейтральную позицию займет, потому что сейчас он скорее спикер или советник российской стороны. Да, объективно надо сказать, он на той стороне, потому что он будто и какие-то идеи подает, а этими идеями ломает все наши планы», - констатирует Николай Томенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что пока путин затягивает переговоры, его войска готовят наступление на Днепропетровщину.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал о новых угрозах путина: учебном запуске ракеты «Ярс».





