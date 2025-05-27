Политолог Руслан Бортник объяснил, что главные переговоры теперь идут на американо-российском уровне, США грозятся санкциями, если москва не пойдет на уступки, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как объясняет эксперт, Трамп получил от Украины все, что хотел: соглашение по полезным ископаемым, согласие на перемирие и участие в прямых переговорах с рф. В то же время, подчеркивает он, Трамп ничего серьезного не получил от россии, поэтому главный уровень торгов сейчас – американо-российский.

«Именно поэтому начали говорить на прошлой неделе о санкциях. москва считает, что законопроект Линдси Грэма в Конгрессе о 500% тарифах для стран, которые торгуют с россией, - это дело рук Белого дома, который чужими руками пытается формировать угрозу, давление, шантажировать. москва в ответ на этот законопроект и заявления о возможных санкциях утюжит Украину, мстит и передает сигналы Белому дому, что она не будет поддаваться этому давлению», - объясняет Руслан Бортник.

Кроме того, замечает он, ОП Украины и команда Зеленского тоже активно продолжают работать с окружением Трампа, уже удалось перетянуть на свою сторону личного духовного наставника Трампа и несколько видных республиканцев. Теперь, констатирует эксперт они занимают жесткую антироссийскую позицию, они говорят то, что звучит из Киева.

«Я не исключаю, что отношения между путиным и Трампом будут ухудшаться, несмотря на то, что они недавно только несколько часов говорили. Кстати, это тоже признак того, что они ни о чем не договорились особо. Трубку не хотели класть, ты первый, нет, ты первый, эти разговоры о жене, о всем остальном… Это все риторика, и за этой видимостью успешного переговорного процесса нет каких-то договоренностей. Думаю, что отношения между россией и США ухудшатся, но это не означает прерывание диалога. Идет жесткая кроваво-майская стадия торгов», - заключает Руслан Бортник.

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