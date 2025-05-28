Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

Как объясняет гость программы, Европа, хоть и близко, но все равно далеко, то есть рядовой европеец не очень понимает суть российско-украинской войны, американец понимает еще хуже, жители Латинской Америки еще хуже. И россияне, констатирует он, пользуются этим, чтобы мировому сообществу показать войну как определенный справедливый конфликт и выставить свое участие в нем тоже справедливо, мол, весь мир мешает миру в Украине.

«Справедливый мир – это мир, в котором Украина существует в общепризнанных границах 1991 года, в границах с Крымом, Донецкой, Луганской областями, и мир, при котором россия полностью отказывается от своих имперских амбиций в отношении Украины. Такой мир был бы справедливым, поскольку мы россию не трогаем. Однако, на сегодня мир – это не отсутствие войны, мир – это отсутствие москвы», - подчеркивает Тарас Боровский.

В то же время, отмечает он, справедливый мир – это, возможно, не тот, которого можно достичь, поэтому условия реального мира могут быть другими. К примеру, рассуждает эксперт, Украина выведет свои войска с территории россии, а россия – с территории Украины, по границе 1991 года устанавливается буферная зона, и агрессор выплачивает жертве репарации.

«Любые другие сценарии мира тоже подлежат обсуждению в любом случае, конечно, потому что такой мир, который я очертил, могут погибнуть еще очень многие украинские герои, и этого бы не хотелось. Однако какое-то временное перемирие возможно на каких-то других условиях», - заключает Тарас Боровский.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что россия, очевидно, начала создавать свою буферную зону из Сумщины.

Также Politeka писала о том, что Томенко рассказал, как за годы войны в Украине стало больше миллионеров.