Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, почему россияне до сих пор не передали Украине свой меморандум с условиями и что вообще будет на переговорах 2 июня в Стамбуле, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас они пытаются разыграть жалкий спектакль, типа мы здесь определяем правила. Для чего они это делают? Типа как мы вам диктуем условия. Мы вас вызвали в Стамбул 2 числа и вручим вам условия капитуляции. Так делают победители, но россияне не победители», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как напоминает эксперт, так делали США, когда победили Югославию и вызвали ее представителей, чтобы продиктовать им порядок вывода войск, они также вызывали иракских представителей и немцев, это все было, потому что американцы победили. И вот россияне, констатирует он, хотят выглядеть именно такими людьми, которые вызвали нас, чтобы что-то там продиктовать.

По мнению эксперта, главный обман будет в том, что россияне даже в Стамбул 2 июня не привезут свой меморандум с условиями для перемирия и мира. Вместо этого, утверждает он, россияне расскажут нам все устно о капитуляции, о половцах, о печенегах, о том, сколько людей Украина еще потеряет и так далее, то есть это будет устный меморандум.

«Почему они боятся его публиковать? Они боятся, что он попадет нам в руки и станет документом, что он попадет в руки американцам и станет документом. Они ведь боялись разговаривать при американцах (ред. – на первом раунде переговоров в Стамбуле). Они боятся публичности, они боятся огласки. Кто обычно боится огласки? Тот, кто преступник, тот и боится огласки. Честному человеку скрывать нечего. А россияне как преступная страна боятся огласки своих требований», - объясняет Михаил Шейтельман.

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