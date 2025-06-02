Врач-генетик Валерий Зукин рассказал, дойдет ли человечество до того, что можно будет массово искусственно выращивать людей, что описал Олдос Хаксли в книге «Прекрасный новый мир», сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

Как отмечает эксперт, ни для кого не секрет, что писатели предсказали в своих текстах многие будущие достижения человечества. Например, напоминает он, Жюль Верн предсказал мобильные телефоны, Герберт Уэллс – видеосвязь, Алексей Толстой – лазерные пушки, над чем сейчас проводят эксперименты.

«Вот Хаксли сыграл приблизительную такую ​​роль. Он предусмотрел полное экстраутробное развитие эмбриона. Это невозможно, к счастью или к сожалению, потому что для этого нужно провести оплодотворение вне и иметь искусственную матку. Это невозможно», – утверждает Валерий Зукин.

Также, отмечает врач, Гаксли предусмотрел оплодотворение in vitro, эта тема очень волновала фантазию ученых, и они ее воплотили. Как он рассказывает, есть фильм «Джой: Чудо жизни», посвященный первым пионерам, разработавшим этот метод, там показана правдивая история, а особенно хорошо переданные эмоции, как врачи переживали, ждали первого крика ребенка.

«Но на современном уровне эмбрион можно выращивать в пробирке до 7-ой сутки. Даже были эксперименты выращивания до 14-и суток. Во-первых, нужны специальные условия, во-вторых, требуется специальное разрешение в тех странах, где это регулируется. То есть до 7-и суток максимум, эмбрион должен быть либо заморожен, либо перенесен в полость матки», - заключает Валерий Зукин.

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