Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Вопрос, безусловно, один из самых актуальных, ответ на него сложен. Как я считаю, должно хватить. Вернее так – есть все необходимое, чтобы хватило ресурсов, терпения и мы эту войну завершили с победным для нас результатом», - отмечает Сергей Гайдай.

Тем не менее, подчеркивает он, во-первых, надо перестать рассматривать победу как вступление Украины в НАТО или ЕС, но не потому, что этого требует путин, а потому, что это не актуально. Во-вторых, утверждает эксперт, надо перестать верить, что путин умрет, россия развалится, и вот тогда будет победа.

«Для меня завершить войну победно – это разгромить врага на линии фронта, сделать его пребывание на оккупированных территориях просто невозможными. То есть когда любой российский оккупант понимает, что, находясь на украинской территории, он с гарантией 100% погибает, завозя сюда технику, она тут сжигается, если организует здесь что-нибудь связанное с оккупационной властью, это страшная угроза, а единственный способ спастись и сохранить себе жизнь – это уйти на территорию россии за границы 1991 года», - объясняет Сергей Гайдай.

И это все, подчеркивает эксперт, прежде всего должно понимать наше военно-политическое руководство, об этом должны говорить на Банковой, в Генштабе. Поэтому, констатирует он, возможность победить у Украины есть, только надо этой возможностью правильно воспользоваться.

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