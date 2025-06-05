Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

«Как вы знаете, Силы беспилотных систем были созданы год назад, командующим был назначен военный господин Сухаревский, но никаких успехов он не показал, по крайней мере, мы об этом ничего не слышали. А если взять «Мадьяр», то мы видели ежедневные отчеты о количестве пораженных целей, о количестве пораженных россиян. И «Мадьяр» первый на военном уровне начал говорить о том, что уничтожение живой силы врага – это и есть победа. То есть уничтожать быстрее, чем россия поставляет своих военных. Он поставил такую ​​цель и успешно достигал ее, увеличивая и свое подразделение, и количество пораженных целей», - рассказывает Павел Себастьянович.

Как он напоминает, была информация, что дроны поражают 80% целей на фронте, и все это фиксируется, об этом говорилось также в результатах опросов в российских госпиталях, то есть преимущественно солдат поражали дроны.

«То есть дроны стали действительно game-changer этой войны. Об этом уже 10 лет говорила Мария Берлинская, а за ней это повторял Юрий Касьянов и многие другие люди, понимавшие, какое значение имеют дроны. И вот, наконец, на четвертый год войны это осознали и руководители нашего государства – военно-политическое руководство назначило «Мадьяра» руководителем Сил беспилотных систем», - утверждает Павел Себастьянович.

Так что, констатирует эксперт, сейчас «Мадьяр» будет формировать работу всех Сил беспилотных систем, и это очень хорошо, поэтому «Мадьяр» - не человек, который случайно дроном в кого-то попал, он также организовал производство и усовершенствование дронов, производство боекомплектов для дронов, и производство мин, которыми обеспечивал другие подразделения. По его мнению, «Мадьяр» действительно может масштабировать поражение врага дронами.

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