Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что совокупность негативных факторов в рф, среди которых – ухудшение здоровья путина, действительно может привести к окончанию войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Зеленский говорит о том, что настоящий мир может наступить только после путина. Он совершенно прав. Но возможно промежуточное решение, и президент Украины этим промежуточным решением называет прекращение огня, вероятно, на длительное время. То есть что это значит? Прекратить активные боевые действия, несколько снизить интенсивность боевых действий. Давайте скажем откровенно, возможно, это кому-то не понравится, но это все содержит признаки замороженного конфликта. Как бы это ни характеризовали, но это именно так: заморозить конфликт и пережить путина», - утверждает Александр Мусиенко.

Также эксперт напоминает заявление президента Зеленского во время визита в Германию, даже намек: «Надеемся, что к июню 2026 года война уже завершится».

«При этом Владимир Зеленский не конкретизировал, имеет ли он в виду, что завершится полная фаза войны, или мы будем жить в режиме прекращения огня, который затянется не на 30 дней, а на 60, на 90, в перспективе, возможно, на месяцы и даже годы, мы тоже этого не можем исключать. Или это будет уже завершение войны? Если это завершение войны, возможно, у главы украинского государства есть определенная информация, в том числе медицинская и не только, которая дает ему основания говорить и предвидеть, сколько еще может прожить путин. Возможно, ему как раз и осталось до следующего лета 2026», - рассуждает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, это может быть совокупность факторов, которые приведут к окончанию российско-украинской войны. То есть, объясняет он, экономическая ситуация в россии сильно ухудшится, российский ВПК не сможет быстро осваивать средства, выделяемые на производство оружия, из-за проблем со здоровьем Кадырова начнутся войны между чеченскими кланами, противостояние на Кавказе распространится на другие регионы и что-то случится с путином.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что переговорный процесс и военные действия будут шагать нога в ногу без перерывов.

Также Politeka писала о том, что Грабский оценил масштаб последствий операции «Паутина»: «россия потерпела поражение».