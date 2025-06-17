Об этом он рассказал на своем канале.
«Демилитаризация стран Европейского Союза, которая пошла после окончания Второй мировой войны с гитлеровской Германией, привела к тому, что мужчин, которые желают идти на воинскую службу, становится очень малый процент», - утверждает Олег Стариков.
Как он напоминает, в 1960-ых годах все мужчины служили в армии, а девушки шли учится в институты по военной линии, по линии ВПК, тогда гуманитарные вузы не были популярны, сейчас же все поменялось. А в Европе, подчеркивает эксперт, тем более 70% ВВП – это сфера услуг, там люди живут богатой и спокойной жизнью, никто не идет в 6 утра на фабрику, там высокие технологии, и милитаризировать их снова практически невозможно.
«Германия довела до того, что у них в настоящее время в Бундесвере всего 2,5 боевые дивизии. У них дивизии чуть-чуть больше, чем у нас, но всего 2,5 дивизии: одна механизированная, одна танковая и еще половина одной. Где прусский дух, прусский шаг, прусаки, которые вгоняли в страх всю Европу в 18, 19 и 20 веках? Первая и Вторая мировая война… А нет никого. Теперь кто пойдет в армию? Так они же хорошо живут, социальные льготы. Для многих это станет откровением, но в Европе сейчас, кстати, как и в Америке, социализм. У них именно тот социализм, что строил Советский Союз», - объясняет Олег Стариков.
Именно поэтому, утверждает эксперт, Трамп и провел парад на честь 250-летия образования армии США, ведь это – повышение авторитета военнослужащих, он показал армию народу, в частности, женщинам и детям, а это ведь уже психологический шаг, элемент военно-патриотического воспитания.
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