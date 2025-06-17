Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что после Второй мировой войны Запад демилитаризировался, поэтому сложно сейчас поднять их боевой дух на фоне новых угроз, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Демилитаризация стран Европейского Союза, которая пошла после окончания Второй мировой войны с гитлеровской Германией, привела к тому, что мужчин, которые желают идти на воинскую службу, становится очень малый процент», - утверждает Олег Стариков.

Как он напоминает, в 1960-ых годах все мужчины служили в армии, а девушки шли учится в институты по военной линии, по линии ВПК, тогда гуманитарные вузы не были популярны, сейчас же все поменялось. А в Европе, подчеркивает эксперт, тем более 70% ВВП – это сфера услуг, там люди живут богатой и спокойной жизнью, никто не идет в 6 утра на фабрику, там высокие технологии, и милитаризировать их снова практически невозможно.

«Германия довела до того, что у них в настоящее время в Бундесвере всего 2,5 боевые дивизии. У них дивизии чуть-чуть больше, чем у нас, но всего 2,5 дивизии: одна механизированная, одна танковая и еще половина одной. Где прусский дух, прусский шаг, прусаки, которые вгоняли в страх всю Европу в 18, 19 и 20 веках? Первая и Вторая мировая война… А нет никого. Теперь кто пойдет в армию? Так они же хорошо живут, социальные льготы. Для многих это станет откровением, но в Европе сейчас, кстати, как и в Америке, социализм. У них именно тот социализм, что строил Советский Союз», - объясняет Олег Стариков.

Именно поэтому, утверждает эксперт, Трамп и провел парад на честь 250-летия образования армии США, ведь это – повышение авторитета военнослужащих, он показал армию народу, в частности, женщинам и детям, а это ведь уже психологический шаг, элемент военно-патриотического воспитания.

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