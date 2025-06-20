Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что, поняв украинскую стратегию обороны, противник изменил свою тактику наступления, поэтому и ВСУ надо менять свои действия, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

Как отмечает эксперт, в конце 2023 года войска рф перехватили стратегическую инициативу, и до сих пор они в стратегическом наступлении. Поэтому ВСУ, констатирует он, согласно всем планам, держат стратегическую оборону, цель которой – выдержать наступление противника с помощью или позиционной, или мобильной обороны, нанести ему как можно больше поражений и дальше готовить контрудары, контрнаступление.

«В ведении боевых действий тактика сейчас изменилась, позиционная война зашла в тупик, поэтому противник поменял тактику и теперь воюет совершенно по-другому. Раньше боевые действия велись бригадами, батальонами, ротами, взводами, отделениями: механизированные группы сосредотачиваются, наносят удар, продвигаются в тактическую зону, потом выходят на оперативный простор, заходят в тыл, берут в окружение, в котлы и тому подобное. Сейчас по всей линии боевого соприкосновения боевые действия выглядят так – это две штурмовые пары», - рассказывает Олег Стариков.

То есть, объясняет он, эти штурмовики на мотоциклах пытаются проскочить, наши военные гоняются за ними FPV-дронами, кого не догнали – те проскочили и начинают укрепляться. Так что, констатирует эксперт, современная война – это 4 человека против 4 человек, такого еще не было в военной истории.

«Наше командование приняло стратегическое решение, что все города превратят в города-крепости. И противник потерял на ранних стадиях большое количество личного состава – Авдеевка и так далее. После этого он переосмыслил и понял, что боевые уставы можно выкидывать, и поменял тактику ведения боевых действий. С помощью тяжелых вооружений, в том числе и ФАБов, он уничтожает все, что есть. Вот есть какое-то здание – наносят по нему удары, здание уничтожается. Спрятаться вообще невозможно, и наши отходят», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Шейтельман о визите Келлога в Беларусь: «Уже два раза договаривались, договорились – вот вам война».

Также Politeka писала о том, что Березовец рассказал, начнут ли украинские ССО действовать на территории Ирана.