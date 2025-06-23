Об этом он рассказал в своем блоге.

«Всегда авторитарные режимы выступают против Америки, против как раз этой мировой системы. Мы слушаем не столько Трампа, сколько тот курс, который выбирают Соединенные Штаты Америки. И есть противодействие, есть противовес этому курсу – Иран, россия, КНДР, Китай. Это те конкуренты, которые хотят бросить вызов. И, конечно, они объединяются. Но у них не все так просто, потому что у них есть как то, что объединяет, так и то, что, в принципе, разъединяет», - констатирует Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, история китайско-российских отношений далеко не простая, у них было много проблем. В частности, напоминает он, российская империя забрала часть территории у тогдашнего Китая – сегодняшний Владивосток и другие земли Дальнего Востока, были и другие инциденты, например, Манчжурия.

«У Китая тоже свои интересы. Китай использует россию как боевую пехоту против Европы. Но, конечно, он сейчас испытывает определенный надлом из-за того, что Израиль атакует Иран. Причем эти атаки довольно успешны. Но Иран тоже отвечает по Израилю, и Израиль кое-что пропускает, это тоже нужно отметить», - рассказывает Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует эксперт, эти страны оси зла и дальше будут объединяться, пытаться действовать вместе, пока это соответствует интересам Китая. А затем, утверждает он, в планах Китая просто подчинить всех их своей единой большой империи, хотя в этой ситуации возможны разногласия вплоть до того, что будут даже региональные конфликты и не только.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что позиционная война зашла в тупик, поэтому противник поменял тактику.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман об ударе Ирана по израильской больнице: «Иранцы и россияне – абсолютно один народ».