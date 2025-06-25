Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Я не разделяю это мнение. И на самом деле это время совпало с политическими процессами, потому что были выборы (ред. – в Польше). Но чего получилось добиться? Во-первых, деньги Европейского Союза будут идти на оборону, на инфраструктуру восточного фланга НАТО. Это большой плюс. Во-вторых, помощь для Украины будет учитываться в затраты на оборону в рамках ЕС. Это тоже плюс. И мы говорим о солидарности Европы, а солидарность Европы – это лакмусовая бумажка выживания континента», - объясняет Петр Кульпа.

Как он рассказывает, сейчас между США и Европой в рамках трансатлантических отношений пропасть. И все понимают, констатирует гость программы, что это разрывает Европу политически и играет на руку только путину.

«Но здесь поддержка Украины является общим знаменателем, который показывает интеллектуальную и моральную способность выживания Европы как геополитической единицы в рамках глобальный игры», - утверждает Петр Кульпа.

Кроме того, добавляет гость программы, переломным моментом является решение Европейского Союза ограничить импорт энергоресурсов из россии, теперь это будет основная, фундаментальная и принципиальная черта характера европейской энергетической политики. Тем не менее, констатирует он, это решение запоздало, потому что реализуется ограничение только в 2027 году, но и это очень большой успех.

Как сообщала Politeka, Стариков рассказал, будет ли мир после глобальной эскалации: «В геополитике должно все успокоиться».

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