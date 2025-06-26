Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, на этот раз встреча продолжалась 50 минут, и после нее Трамп, к счастью, не сделал негативных заявлений в сторону Украины или Зеленского, он выглядел достаточно сосредоточенным и говорил конструктивно. К тому же, добавляет он, Трамп сказал, что Зеленский был очень мил, он действительно хочет окончания войны, а также пообещал позвонить путину на этот счет.

«Глобально для нас это означает, что выбранный сценарий – еще дать время путину, будет все же призывать к переговорам. Президент Турции уже говорил в Гааге, что выступает за то, чтобы российская и украинские делегации продолжали переговоры в Стамбуле. То есть сейчас могут пойти такие призывы, что давайте встречайтесь, поговорите еще. И дать путине время. Зачем? Это загадка на самом деле. Сам Трамп, во-первых, не исключил, что у путина есть территориальные амбиции за пределами Украины. Он также считает, что путин якобы запутался», - объясняет Александр Мусиенко.

Также, отмечает он, Трамп не ответил на вопрос, получит ли Украина системы ПВО Patriot и ракеты к ним, потому что они также нужны Израилю. По мнению эксперта, речь идет скорее об американских базах на Ближнем Востоке, которые недавно атаковал Иран, но Украине эти поставки все равно нужны больше.

«Новости будут после того, как Трамп поговорит с путиным. Когда это будет, увидим. Но, опять же, еще дается шанс. Все еще дает время и шанс российскому диктатору для того, чтобы он пришел в себя. Пока мы не слышали конкретики ни о помощи, ни о поставках оружия, о его покупке, что Украина готова сделать, ни о санкциях. А это две принципиально важные позиции относительно того, что мы ставим в основу мира через силу – это стабильная поставка оружия и более жесткие санкции против россии и против тех, кто покупает российский газ, нефть и уран», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Демко заявил, что все разговоры о пророссийской Венгрии – это только сообщение в прессе.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, успеет ли НАТО подготовиться к войне с рф.