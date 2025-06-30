Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что, по всей видимости, Трамп начинает переходить к действиям, ведь Сенат готовится скоро рассмотреть санкции против россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Линдси Грэм утверждает, что в вопросе санкций против россии есть большой прорыв. Это произошло во время игры в гольф в субботу. А где с Трампом можно заключить самые удачные сделки? Во время игры в гольф. Возможно, и Зеленскому как-нибудь представится честь сыграть с Трампом в гольф в Мар-а-Лаго. Думаю, после этого многие вопросы были бы решены в пользу Украины и это плохо бы закончилось для россии. Так вот во время игры в гольф Трамп сказал, что пора действовать, двигать законопроект о санкциях вперед», - отмечает Александр Мусиенко.

Как сообщил Линдси Грэм, рассказывает эксперт, Сенат начнет рассмотрение санкций против россии после 7 июля, и он уверен, что Трамп подпишет законопроект, но именно за ним остается окончательное решение о введении пошлин против стран.

Также, добавляет он, Линдси Грэм отметил, что сегодня крупнейшие покупатели российской нефти – это Китай и Индия, то есть санкции будут в первую очередь касаться их. Однако, подчеркивает эксперт, это санкции и против россии, ведь Китай начнет искать альтернативный источник нефти и газа, а это значит, что россия получит меньше доходов на войну.

«Американцы пытаются убить этим решением двух зайцев. Потому что, с одной стороны, сдерживание Китая входит в генеральную стратегическую линию внешней политики администрации Трампа, мы это понимаем, а с другой – таким образом идет давление и на россию. То есть это как раз работающая связка – санкции против Китая и против россии, против их взаимодействия, чтобы уменьшить их сотрудничество и чтобы уменьшить возможности Китая по поддержке россии, а возможности россии по поддержке Китая. Интересный ход», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Ким Чен Ина может снова дать путину солдат для войны против Украины.

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