Политический философ Андрей Ермолаев объяснил, что из-за войны у нас сильно изменилось отношение к будущему, если раньше мы думали, каким оно будет, то сейчас – будет ли вообще, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Русланом Бортником.

«Сейчас изменилось отношение к будущему. Ведь будущего же буквально не существует. Будущее – это, по сути, возможность нашего настоящего. Если прошлое – это наш опыт, то будущее – это наши возможности и способности», - отмечает Андрей Ермолаев.

Как вспоминает гость программы, в довоенный период мы много говорили о так называемом кризисе образа, который предполагает, что мы точно знаем, что будем, но нам сложно представить, как это будет все выглядеть и работать, то есть стоял вопрос, что мы вообще развиваем. Тем не менее, констатирует он, война породила совсем другое отношение к будущему, у нас уже кризис не образа, а самого будущего.

«Потому что поставлено под вопрос вообще существование государства и общества как системы. Мы столкнулись в первый год войны с тем, что и противник, и так называемые наши партнеры вообще открыто рассуждали о том, а будет ли Украина, может, она будет распилена на несколько частей, может, ее переделят. Это была публично и широко распространенная информация. Кто-то в это вникал, кто-то просто на карты обращал внимание. Но тема и угроза того, что нас как целого может не быть, возникла буквально с первого дня войны», - объясняет Андрей Ермолаев.

Государство же, констатирует эксперт, только гарантирует защиту, если работать вместе, но оно не дает ответ на вопрос о будущем, откладывает его на потом. По его мнению, откладывать на потом – это самая опасная психологическая и социальная ловушка, в которую мы попали.+

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