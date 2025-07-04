Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что США поставили на паузу поставки оружия Украине для предстоящей войны против Китая, но она уже идет в Европе руками россии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, США все еще не возобновили поставку некоторых видов вооружения Украине, в частности, речь идет о системах ПВО Patriot и ракетах к ним, что чрезвычайно важно на фоне российских обстрелов. По его словам, странно слышать объяснения в западных медиа, что это решение связано с необходимостью провести аудит запасов США, потому что они готовятся к какой-то выдуманной войне, которая должна когда-то состояться или не состояться.

«Так вот война. россия, Китай, Северная Корея и Иран совместно сейчас ведут войну против США. И сейчас у этой войны фаза на территории Украины. Но не исключено, что эта война может прийти и в сами США, в том числе так, как это было 11 сентября 2001 года», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, если кто-то из американских политиков думает, что они могут спрятаться, изолироваться, закрыть глаза на террор и ужасные преступления, которые совершает путинский режим, который поддерживает Си Цзиньпин и которому подыгрывает Ким Чен Ын, то они очень сильно ошибаются. Эти угрозы, утверждает он, гораздо ближе, чем может показаться Трампу, Вэнсу, Рубио и другим.

«Сейчас здесь идет война. Сейчас россия при поддержке Китая и Северной Кореи ведет войну против Запада, против демократических ценностей, против свобод, против всего того, ради чего создавались США. И если американские политики, которые у власти, этого не понимают, мне очень жаль Америку, потому что это полная деградация. Простите, но называю вещи своими именами. Это полное падение – моральное, политическое и правовое. Возможно, пусть лучше руководит тогда искусственный интеллект, если уж так», - заключает Александр Мусиенко.

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