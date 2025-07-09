Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что остановку поставок оружия Украине критиковали все в США и во всем мире, поэтому из-за давления Трамп изменил свое решение, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Свой сюрприз путину готовит Трамп, и путину он может не понравиться, судя по риторике, которую сейчас выбирает 47-й президент США. По крайней мере, риторике, давайте отталкиваться от этого. Мы ждем конкретных реальных дел против россии, подразумеваются жесткие санкции, увеличение поставок вооружения Украине и т.д. То есть переход от слов, от предупреждений к реальным поступкам. Такие слова уже были неоднократно, не раз Трамп давал путину 2-3 недели, чтобы тот изменил свои подходы и был готов к переговорам», - отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, неизвестно, возобновил бы Трамп поставки оружия Украине, если бы не давление в том числе и со стороны Украины, ведь последний его разговор с Зеленским прошел очень хорошо, он был самым конструктивным за все время. Кроме того, продолжает он, на Трампа давили медиа, в том числе те, которые ориентируются на республиканцев и которые они любят – New York Post, The Wall Street Journal, Newsmax, ведь они критиковали остановку поставок оружия Украине.

Еще один фактор давления, добавляет эксперт, – это критика со стороны самих республиканских политиков, публично выражавших свое недовольство и даже желавших вызвать главу Пентагона в Сенат для объяснений. Также он напоминает, что 4 июля на День независимости США появилось письмо, адресованное Трампу, которое подписали около 70 ведущих европейских политиков и деятелей, где речь шла о том, как важно продолжать поддерживать Украину.

«Кроме того, значительную роль сейчас играет канцлер Германии Мерц, часто говорящий по телефону с президентом США, эти разговоры касаются европейской безопасности, важности поддержки Украины и передачи ей оружия. Кроме того, Мерц постоянно подчеркивает, что Германия совместно со странами Европы готова купить соответствующее вооружение, он это подчеркивает для Трампа. Это тоже важный момент, потому что экономические расчеты, как бы то ни было, есть. Совокупность всех этих факторов и повлияла на решение президента США о том, что он дал поручение оказывать Украине помощь», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Трамп решил дать Украине больше оружия, но речь идет именно об обороне.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман объяснил, почему президент США решил дать Украине больше оружия.





