Военный эксперт Олег Стариков заявил, что каким бы развитым не было общество, войны будут всегда, потому что это заложено в природу человека по многим категориям, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Почему человечество воюет? Почему война лучше мира? Почему периоды мира были очень маленькие, а периоды войны – большие? Почему разумное человечество, которое может творить, создавать великие вещи, вдруг из творца превращается в того, кто приходит и начинает завоевывать чужие страны?», - отмечает Олег Стариков.

Конечно, констатирует он, есть простое объяснение о том, что людей много, а еды мало, поэтому одни люди собрались и пришли к другим, самое ценное забрали, женщин утащили, мужчин взяли в рабство. Но это, подчеркивает эксперт, было еще на ранней стадии развития человечества, с того времени много чего изменилось, мы прошли рабовладейский строй, феодальный, капитализм и сейчас живем в постиндустриальном обществе.

Поэтому, объясняет он, причины войны гораздо сложнее. По словам эксперта, это дилемма безопасности, когда стороны вооружаются на всякий случай; это борьба за ресурсы и власть; это эволюционные и культурные корни – то, что осталось в нас от древнего мира, что надо всегда защищаться, это культурный и религиозные корни войны; это прибыль, потому что для войны нужно оружие, а оно стоит денег, которые идут кому-то в карман.

«И все равно войны ведутся, они будут даже более частые, чем те, которые были в индустриальном обществе. Потому что само применение беспилотных летательных аппаратов в разном направлении – тактическом, оперативном, стратегическом – дает возможность без вреда самому себе наносить удар и ущерб своему противнику, сопернику и уходить без возмездия», - объясняет Олег Стариков.

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