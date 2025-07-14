Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия будет продолжать свое наступление еще до середины осени, а параллельно будет терроризировать Украину ракетами и шахедами, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Американское издание Axios, действительно имеющее довольно-таки неплохие информированные источники и, как свидетельствует практика, редко ошибается, пишет о том, что якобы еще 3 июля Трампу стало известно, что путин планирует продолжать наступление и в течение 60 дней захватить 4 области полноценно – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Но, как отметил глава украинской военной разведки, есть сомнения, что россия до конца года сможет захватить Донецкую область», - рассказывает Александр Мусиенко.

Однако, констатирует он, такие планы у россиян есть, и их наступление, очевидно, продлится по меньшей мере до середины октября, если не дольше. То есть, объясняет эксперт, россияне будут бросать все силы и средства, чтобы до конца года полностью захватить хотя бы Донецкую и Луганскую области.

С другой стороны, считает он, выглядит так, что путин больше ставит даже не на фронт, а на террор с воздуха, на удары по гражданским объектам и инфраструктуре. Хотя, добавляет эксперт, конечно, в кремле есть надежда, что в какой-то момент ВСУ истощатся и российские войска смогут прорвать нашу оборону на том или ином участке фронта.

«Плюс российские войска в ближайшей перспективе будут концентрироваться на том, чтобы осуществить заход на территорию Днепропетровщины хотя бы символично для того, чтобы попытаться нас деморализовать, запугать, посеять панику. Плюс это может иметь практическую составляющую – враг стремится распространить серую зону для того, чтобы создать препятствия и проблемы для логистического обеспечения нашей группировки на Донетчине в районе Покровска. И плюс распространить зону террора. Но больше надежд путин возлагает все же на террор, на то, что будет увеличивать количество ударов баллистикой, количество дроновых атак, и это будет приводить к максимальным разрушениям», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что Трамп меняет стратегию и может наконец-то дать «зеленый свет» санкциям против рф.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, почему Украина резко начала сбивать больше ракет: «Patriot уже приехали».





