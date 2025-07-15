Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что США передадут Украине помощь за европейские деньги, то есть Трамп снимает с себя ответственность за вооружение ВСУ, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, сейчас продолжаются активные дискуссии по поводу того, когда Украине поступит оружие, которое пообещал Трамп продать Европе. Но, как заявил министр обороны Германии Писториус, рассказывает он, процесс передачи Patriot Украине продлится от нескольких недель до нескольких месяцев. Что касается 17 Patriot, о которых сказал Трамп, добавляет эксперт, то здесь даже Пентагон ничего не прокомментировал, потому что непонятно, о чем идет речь – о батареях или установках.

«Трамп рассматривал поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk. Они исключены из списка поставок, но их могут добавить позже, если Трамп захочет еще больше рычагов влияния… Как это отразилось на путине? Этой ночью, я думаю, мы не увидели. Не увидели жители громад в Сумской, Харьковской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, по которым наносила удары российская авиация, не увидели и на позициях, где наступали россияне», - подчеркивает Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, в целом ситуация выглядит так, что Трамп, хоть и согласился на поставки оружия Украине, но за деньги Европы, то есть, он сбрасывает с себя ответственность. То есть, объясняет он, если что-то пойдет не так, Трамп скажет, что он здесь ни при чем, что это европейцы где-то не доплатили, где-то задержали поставки, где-то логистика не сработала и т.д.

«Согласитесь, за годы полномасштабной войны мы четко научились разделять обещания и реальные дела, заявления о том, что это оружие будет поставлено, и реалии, как это отражается на поле боя. Это все ясно заметно, и очевидно, что нас здесь точно не проведешь», - заключает Александр Мусиенко.

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