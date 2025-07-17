Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что россия дестабилизирует все страны, которые выходят из-под ее влияния, и сейчас на очереди – Молдова, где скоро состоятся выборы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, российские спецслужбы развернули тренировочные базы для наемников на территории Сербии, а также соседней Боснии и Герцеговины. К участию в операции, продолжает он, привлекали граждан Молдовы, которые сдали телефоны и паспорта, а один из наемников Максим Розка рассказал, что за 10 дней учений обещали вознаграждение от 300 до 500 долларов.

«Цель этих учений – срыв президентских выборов в Молдове в 2025 году. Власти Боснии и Герцеговины отрицают наличие таких лагерей, однако прокуратура возбудила уголовное дело», - отмечает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, россия действительно продолжает дестабилизировать Балканский регион, плюс Молдову, хотя эти попытки неудачны. Как он объясняет, россия не может простить правительству Молдовы избранный путь к евроинтеграции, сближению с Украиной, поэтому дестабилизирует, как и Армению, которая сейчас тоже выбирает свой путь.

«Вообще отрыв от россии во всех прямых смыслах со стороны наших соседей – это очень важно. И если нужно, я думаю, Украина всегда готова помочь консультацией, советом, а может быть, и не только. Стоит только обратиться. Мы же знаем, что размещено в непризнанном Приднестровье, стоило уже давно решить этот вопрос. Только пусть молдавские власти подадут сигнал, пожалуй, официальный», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, как реагирует кремль на новую политику Трампа: удар по Европе и переговоры.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил, сможет ли россия оккупировать Донбасс: «Надо воевать как минимум до 2029 года».





