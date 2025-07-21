Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что украинским беспилотникам пора навестить завод по производству шахедов в Елабуге, раз его так рекламирует кремль, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, в эфире российского пропагандистского канала «Звезда» показали производства беспилотников в специальной экономической зоне «Алабуга» в городе Елабуга в Татарстане. По его словам, видео максимально пропагандистское и постановочное: показано, как работают цеха, как происходит сбор шахедов, как там работает большое количество людей. К тому же, добавляет эксперт, россия провела большую пропагандистскую работу по привлечению молодежи, после школы подростки идут в колледж, а затем – на завод, так что все это напоминает «Гитлерюгенд».

«Максимально детализировано было показано все. Цель очевидна и ясна – продемонстрировать Украине и всем нашим западным партнерам промышленные возможности врага, чтобы запугать, чтобы показать, сколько еще мощностей как бы есть у россии. И, конечно, это делается для того, чтобы запугивать и пробовать взломать наше национальное сопротивление и деморализовать украинское общество», - объясняет Александр Мусиенко.

Правда, отмечает эксперт, такая показуха понравилась далеко не всем на россии, их так называемые военные блогеры и эксперты начали откровенно задавать вопросы: «А для чего это все делается? Зачем эта показуха? Зачем все детализировано показывать?».

«Неужели они не думают, что туда не доберутся украинские силы? Доберутся. Всему свое время. Украина продемонстрировала, что системно наращивает собственные возможности для преодоления расстояний в 1000 км, 1500 км, 2000 км и 2500 км», - заключает Александр Мусиенко.

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