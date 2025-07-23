Об этом он рассказал в своем блоге.

Как заявляет эксперт, «Газпром» стал стоить дешевле, чем производитель Labubu. Labubu, напоминает он, - это китайские игрушки в виде монстров, которые стали очень известны потому, что, когда ты покупаешь Labubu, ты никогда не знаешь, какой именно Labubu тебе попадется.

«Газпром» – это общее национальное достояние россии. У них были слоганы: «Газпром» – это наше богатство, его береги. «Газпрома» к обеду в меру бери. «Газпром» – наша радость, его береги». Русская народная поговорка древняя. И вот теперь Labubu обошли и обскакали «Газпром». Действительно, стоимость «Газпрома» стала ниже, чем стоимость Labubu. «Газпром» 15 лет назад стоил 380 млрд, а сегодня – 38 млрд. В 10 раз подешевел. А Labubu 15 лет назад не стоили ничего, потому что их еще не придумали, а сегодня – 41 млрд», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как он объясняет, все дело в тому, что Китай не пытается использовать Labubu как оружие, у них нет роликов рекламных, в которых говорится, что без Labubu вся Европа заскучает и умрет, что Labubu – это китайское сверхоружие, а «Газпром» ровно этим и занимался, поэтому его стоимость упала. Ведь, подчеркивает эксперт, главная составляющая рыночной капитализации компании – это не газ и не Labubu, а доверие, что сотрудничество будет долгим и полезным для всех сторон.

«А сотрудничество с «Газпромом» теперь – это вещь опасная. Нельзя никакого сотрудничества с «Газпромом» допускать. Поэтому против «Северного потока 1» и «Северного потока 2» введены санкции. Германия не хочет и после войны получать через них газ. Нет доверия. И поэтому «Газпром» стоит шиш с маслом, а Labubu – 41 млрд долларов. Хочется, чтобы Украина делала после войны сплошные Labubu, чтобы мы изобретали какие-то штуковины, которые весь мир будет покупать», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Золотарев заявил, что Европа недостаточно помогает Украине, потому что комфортные и безопасные времена рождают слабых людей.

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