Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что перемирия в ближайшее время не будет, поэтому наша задача – отбивать атаки врага и наносить удары вглубь рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Оптимистические прогнозы – это середина октября, до этого прекращение огня и прогресс не просматривается. Октябрь, вероятнее даже ноябрь, не раньше. До того времени россия будет использовать все ресурсы для того, чтобы пробовать продвинуться на фронте, а наша задача – отбивать эти атаки и наносить максимальные потери врагу на его территории, уничтожая способности россии к ведению войны», – утверждает Александр Мусиенко.

По словам эксперта, это не новость, что нужно переносить войну на территорию россии, об этом говорит и президент Украины Зеленский, и главнокомандующий ВСУ Сырский, как и о том, что нужно наносить больше ударов по российским объектам.

Как заявил глава МИД Германии Вадефуль, рассказывает эксперт, Украина имеет право защищаться от российских атак и будет иметь возможность влиять на территорию, но все поставки систем вооружения так и будут оставаться засекреченными. Также министр добавил, отмечает он, что оснащение Украины новыми системами вооружения на сегодня – не финансовая проблема, а скорее вопрос доступности и производственных возможностей украинских и европейских предприятий.

«Первое – дальнобойные возможности. Возможно, речь идет о дронах «Лють». Ранее Германия заявляла, что будет финансировать и уже есть первые решения. Второе – производственные возможности. Это важно, их нужно наращивать. Мы прошли этап, когда исчерпывали все, что было на европейских складах. Конечно, сейчас надо уже не со складов брать, а переходить к тому, чтобы производить и поставлять непосредственно от производителя», – объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что российско-украинская война и риски в Тихоокеанском регионе – это связанные вещи.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал о фазах мирового конфликта: «Уже формируется два противоборствующих блока».