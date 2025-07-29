Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что сейчас ключевой момент, когда решается, что будет дальше – мирный процесс или еще большая эскалация на фронте, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Трамп, рассказывает эксперт, в очередной раз выразил свое недовольство действиями путина, в том числе тем, что его армия продолжает атаковать ракетами украинские города, что после многочисленных телефонных разговоров россия снова и снова обстреливают Украину. Поэтому, продолжает он, Трамп решил сократить 50-дневный дедлайн путину, ведь знает ответ на вопрос, который произойдет дальше.

«Трамп уточнил, что теперь дает россии 10-12 дней для урегулирования войны, и добавил, что больше не заинтересован в разговорах с путиным. Вот такое решительное заявление, это действительно изменение позиции. Это очередное давление, очередной ультиматум. Безусловно, пока это политические заявления, которые должны всколыхнуть путина и стимулировать его к тому, чтобы действительно начинать какой-то диалог», - комментирует Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, мы имеем ряд новых важных заявлений по поводу российско-украинской войны от Трампа, имеем напоминание о санкциях против союзников рф от сенатора Грэма, имеем реакцию кремля. То есть, подчеркивает он, сейчас решается ключевой вопрос, что будет дальше – нормальные мирные переговоры или продолжение войны.

«Сейчас это делается, чтобы продемонстрировать, что путину дается шанс пойти на реальный переговорный процесс, прекратить огонь и начать переговоры даже на уровне встречи лидеров в Турции. Или эта война будет продолжаться дальше, что приведет к большему кризису в отношениях россии и США и возможной эскалации», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что администрация Трампа меняет свою стратегию на сдерживание не только Китая, но и рф.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман оценил, долго ли будет мир между Камбоджей и Таиландом.