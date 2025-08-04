Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что не нужно преувеличивать темпы продвижения войск рф, ведь Покровск стал для них приоритетной целью еще в феврале 2024 года, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Британская разведка, рассказывает эксперт, сообщает, что российские войска активизировали наступление с целью окружения Покровска, являющегося ключевым логистическим узлом ВСУ на Донбассе. В течение последней недели, продолжает он, российские силы добились постепенных успехов к северо-востоку от города.

«Покровск стал приоритетной целью для россии после захвата Авдеевки в феврале 2024 года. Внимание, февраль 2024 года, а сейчас август 2025 года. Это темпы продвижения российских войск, представьте себе. Это для тех, кто говорит, что вот россия очень быстро продвигается, вот у них чуть ли не рекордные темпы, ой, что будет дальше, ой, есть большие угрозы… Да, они есть, я не могу не разделять беспокойство. Я понимаю и так же переживаю, реально имея друзей и близких в частности на этом направлении и на других. Но если мы посмотрим на темпы во временной проекции, то они не так значительны, как кому-то может показаться», – комментирует Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, у врага есть определенные продвижения и тактические успехи, но украинские войска блокируют это, и наша активная оборона успешно противодействует тому, чтобы враг имел существенные достижения и прорывался дальше.

«Но мы должны понимать, что такая оборона, в которой мы находимся, не может не предусматривать уход с определенных позиций при определенных условиях. Чтобы переломить ход, нужно остановить врага и иметь возможность к более активным действиям и активной обороне на большем количестве участков на фронте. Тогда это будет иметь успехи», – заключает Александр Мусиенко.

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