Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал будущие визиты спецпредставителей Трампа в Киев и москву и заявил, что по Украине не будет обстрелов, а Уиткофф снова попытается нас продать путину, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, в Украину снова приедет спецпредставитель президента США Кит Кэллог, которого уже называют щитом. Это, констатирует он, слухи, но пока Кэллог в Украине, россияне не наносят массированные удары по нашим городам, видимо, все-таки боятся, что если со спецпредставителем Трампа что-то случится, то американские ядерные подлодки будут уже возле берегов россии.

«Решили Кэллога – в Киев, а Уиткоффа – в москву. Щит Кэллога – в Киев, а меч Уиткоффа – в москву. Надеются, что он все-таки воткнет и два раза провернет свое оружие в отношении путина. Но надежды слабые», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

По мнению эксперта, кремль сам попросил Белый дом, например, через госсекретаря Рубио прислать им Уиткоффа, ведь этот спецпредставитель Трампа им нравится, он добрый и спасет россию и от США, и от Украины, тем более, что путин в тяжелом эмоциональном состоянии из-за ультиматума, ему нужна поддержка. По информации корреспондента KyivPost в Вашингтоне, подчеркивает он, Трамп заявил своим советникам, что считает поездку Уиткоффа в москву бесполезной, хотя публично он заявил, что цель визита – заключить сделку и прекратить убийства.

«Нам страшно немного, что сейчас поедет Уиткофф и опять продаст Украину путину, а потом опять нам придется запускать Кэллога и объяснять Уиткоффу, что ничего не будет. Мы все это уже проходили, причем проходили уже 4 раза. 4 раза уже Уиткофф ездил в россию продавать Украину путину. Мы не собираемся продаваться этому деду, который сидит на скамеечке. Так Уиткоффу и передайте. Этого не будет. В помятой рубашечке весь этот путин никакого интереса для нас не представляет», – заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Коновальчук заявил, что в Украине должны и могли бы состояться местные выборы даже во время войны.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко оценил темпы продвижения войск рф на фронте: «Покровск стал приоритетной целью».