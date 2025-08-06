Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Индии придется отказаться от российской нефть, ведь Трамп обещает увеличить тарифы, а от его угроз уже падает цена рупии, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, Трамп не сдается и продолжает давить, он пообещал увеличить тарифы для Индии, которые сейчас на уровне 25%, потому что она не только покупает российскую нефть, но и продает ее на открытом рынке, получая огромную прибыль.

«Вот так вот. Трамп дожмет Индию, чтобы она перестала покупать у россиян нефть. А Индия пока еще трепыхается, пытается объяснить, что это из-за действий Запада», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как объяснили в индийском МИДе, рассказывает эксперт, раньше Индия покупала нефть в других местах, но Запад ввел санкции, Ближний Восток переориентировался на Европу, и других поставщиков, кроме россии, не осталось. Так что, констатирует он, в Индии объяснили, что нефть больше негде брать, но на это Трамп точно даст ответ.

«Трамп прикажет немедленно открыть скважину имени Индии в Техасе. Скажет, что это индийские скважины, добываем тут и отправляем в Индию. За деньги, конечно, по рыночной цене, тем более, что рыночную цену мы постепенно обваливаем. Так скажет Трамп. И будет найдено решение этому всему. Кстати, опять цена на нефть упала. Несмотря на все эти передряги, цена на нефть продолжает падать. Впрочем, индийская рупия при этом тоже обваливается, потому что все понимают, что Индии наступает конец. Индийская рупия упала на 0,5% до исторического минимума – 88 рупий за доллар. Так дешево она никогда не стоила. И это из-за вот этих самых слов Трампа, из-за его наездов», – заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Коновальчук заявил, что в Украине должны и могли бы состояться местные выборы даже во время войны.

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