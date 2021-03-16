Власти должны предоставить возможность работать собственным энергетическим и угольным предприятиям, а не закупать электрическую энергию в России и Беларуси

Об этом заявил бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин в эфире телеканала «Украина24».

"В Украине насколько я знаю есть достаточно мощностей, их нужно задействовать. И мы должны делать все, чтобы люди имели работу, чтобы платились налоги и работали все наши предприятия. Я убежден, что мы должны отойти от того исторического периода, когда у нас была единая система (энергетическая – прим.), был замкнут цикл», - заявил Литвин.

По его убеждению, абсолютное большинство людей придерживаются такого же мнения о недопустимости импорта, в то время как украинские предприятия остаются без работы.

"Энергетика-это вопрос национальной безопасности, то и думаю что мы должны соответствующим образом действовать. И я думаю, что президент Зеленский, который демонстрирует то, что может импонировать как решительное лидерство. Я думаю, рассмотрит и эту проблему", - добавил Литвин.

Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.