Украина с 5 мая возобновила импорт российской электрической энергии через Беларусь несмотря на решение Верховной Рады запретить поставки до конца года.

Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер («Слуга Народа»).

«Сегодня, 5 мая, Украина снова возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Это несмотря на решение парламента, несмотря на утвержденный Минэнерго прогнозный баланс и несмотря на десяток блоков украинских ТЭС и ТЭЦ, которые вынужденно находятся в резерве», - сообщила нардеп на своей странице в Facebook.

По ее информации, сегодня платеж за импорт тока составит менее 1 млн грн. Всего с начала года за коррупционный импорт из России и Беларуси наша страна заплатила ровно 955 млн грн.

"Прошло почти три недели с тех пор как Верховная рада проголосовала за предоставление НКРЭКП полномочия запрещать импорт, однако погрязший в коррупционных скандалах регулятор даже не начал подготовку к запрету поставок», - подчеркнула нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.