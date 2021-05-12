Обвал цен на электрическую энергию на оптовом рынке до уровня 50 коп./ кВтч, который в значительной мере вызван действиями НКРЭКУ, приведет к неизбежному банкротству и остановке всех генерирующих мощностей

Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

"11 мая Украина возобновила прямые закупки тока у страны-агрессора. В то же самое время оптовая цена в Украине на днях упала до 50 коп./ кВт.часов-то есть в 3 раза меньше конечного тарифа для населения. Это прямой результат импорта и диверсии российских энергокомпаний, поддержанных украинскими чиновниками», - отметила Буймистер.

По ее словам, обвал цен стал непосредственным следствием действий Национального регулятора. Нардеп подчеркнула, что такая ситуация приводит к колоссальным убыткам всех без исключения энергетических компаний и их неизбежного банкротства.

«Нынешняя ситуация создает прямую угрозу национальной безопасности и грозит потерей энергетической независимости. Она должна быть срочно рассмотрен на заседании СНБО, иначе страна рискует еще до начала отопительного сезона впасли в полную зависимость от страны-агрессора.",- заявила нардеп.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЕКП полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.

Напомним, Украина начала импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. С начала года импортировано более 600 млн кВт часов на 1 млрд грн.

Несмотря на публичные заявления президента Владимира Зеленского и главы правительства Дениса Шмыгаля о недопустимости импорт, поставки до настоящего времени продолжаются. Публично импорт отстаивает председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, который еще в феврале с трибуны Верховной Рады заявил о пользе импорта электроэнергии из России и Беларуси.