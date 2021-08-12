Запасы антрацитовых марок угля на складах теплоэлектростанций (ТЭС) с начала августа увеличились на 5,6% до 266 тысяч тонн

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Накопление антрацитового угля опережает установленный Минэнерго план-график на 0,1%. В сутки на ТЭС поступает 5,9 тысяч тонн антрацитового угля при потреблении 4,4 тысячи тонн в сутки.

Больше всего антрацитового угля накоплено на Луганской, Криворожской (обе – ДТЭК «Энерго») и Змиевской («Центрэнерго») ТЭС. Накопление угля газовой марки («Г») отстает от графика на 40%.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.

В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. Так, компания ДТЭК начала импорт угля из Казахстана и Польши, также ведет переговоры о закупке угля в США.