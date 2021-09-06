Политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели» рассказал об ожидаемой российско-белорусской экономической интеграции, а также объяснил ее цели и значение для Украины.

«Ситуация вокруг Украины не очень хорошая. Потому что Беларусь заявила о масштабных планах закупки современных вооружений с РФ. Самолеты, вертолеты, зенитно-ракетные комплексы – и это все на фоне ухудшения отношений с Украиной и на фоне того, что в ближайшее время РФ и Беларусь подпишут 28 новых карт экономической интеграции», - рассказал Бортник.

Он отметил, что еще несколько лет назад в эфире одного из каналов говорил о том, что белорусско-российская интеграция будет подогнана под российские выборы, которые пройдут уже в сентябре. Это подписание, по его мнению, приурочено к российским выборам, чтобы усилить рейтинги власти и «Единой России», с которыми существуют достаточно большие проблемы.

«Но процесс идет, и мы практически вместе с западными партнерами, и своими руками помогли России в части уменьшения аппетитов белорусского руководства, подтолкнули или спровоцировали новый виток белорусско-российской интеграции», - считает Бортник.

Политолог отметил, что им важно подписать это именно сейчас, так как ключевой конкурент «Единой России» на будущих выборах является коммунистическая партия РФ, которая выступает за восстановление советского союза. По словам Бортника, разрыв между лидирующими партиями небольшой – около 10%, поэтому руководство «Единой России» такими интеграционными картами с Беларусью пытается выбить КПРФ из темы интеграции и восстановления СССР.

«И я думаю, что в какой-то мере это может сработать», - заявил Бортник.

Как сообщала Politeka, Бронжуков заявил, что залог успешного будущего Украины - это развитие политической культуры.

Также Politeka сообщала, что Быков заявил, что Лукашенко должен найти выход из этой внутренней проблемы, но это точно не проблема Украины.



