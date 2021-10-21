Украина ввела требования Европейского союза в газовой сфере, но в сфере энергетики до сих пор есть немало проблем, которые не позволяют синхронизацию с европейскими сетями.

Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на слова посла ЕС в Украине Матти Маасикас во время выступления на 4-м Форуме ассоциаций в Киеве.

"В сфере энергетики, касающейся газа, Украина широко имплементировала требования ЕС и преимущества этого очевидны. Относительно рынка электроэнергии, Украина еще далека он норм ЕС и это также означает, что синхронизация украинских электросетей с европейскими пока находится на определенном расстоянии. "В перспективе технически это возможно, но нужен функционирующий рынок электроэнергии, действующий регулятор», - сказал Маасикас.

Как известно, на саммите Украина-ЕС немалый блок переговоров заняли вопросы энергетики.

В совместном заявлении " Украина и ЕС подчеркнули важность совместной работы против любых потенциальных усилий третьих сторон использовать энергию как оружие, в частности в контексте последствий для стабильности транзита газа по территории Украины».

Несмотря на значительные реформы в предыдущие годы в секторе энергетики, практическая имплементация реформ буксует из-за неспособности (в силу различных социальных и экономических причин) перейти к рыночному ценообразованию как на рынке газа, так и электроэнергии.