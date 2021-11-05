Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту приведет к проблемам на рынке перевозок, важен не срок эксплуатации вагонов, а его техническое состояние.

Об этом заявил заместитель генерального директора Реял Логистик Анатолий Яблонский, пишет "Обозреватель".



«Мы просто не сможем так быстро заместить, купить новый подвижной состав… Вот наша компания должна будет списать 1387 вагонов. Это болезненно для нашего предприятия», - сообщил Яблонский.



По его словам, в случае принятия решения Мининфраструктуры на рынке железнодорожных перевозок возникнет острый дефицит подвижного состава, что приведет коллапсу перевозок и серьезному росту логистических расходов для бизнеса. Он подчеркнул: за техническим состоянием вагонов тщательно следят, необходимости списывать их из-за возраста нет, поскольку они находятся в пригодном для эксплуатации состоянии.



«Есть нормы, по которым эксплуатируется вагонный парк. Это если вагон находится в технически неисправном состоянии, железная дорога не примет данный вагон к перевозке. Если вагон признается технически исправным, то в него грузят грузы и он везет этот груз. На сегодняшний день весь этот парк находится в технически исправном состоянии», - объяснил Яблонский.



Он также отметил: обновлять парк вагонов действительно необходимо. Но нужно это делать планово, а не просто разрезав вагоны, которые могут успешно эксплуатироваться еще много лет.



«Вагоны, которым сделан капитальный ремонт, часто выглядят гораздо лучше, чем новый подвижной состав, у которого срок службы еще не закончился. Например, вагон, которому 30 лет, может быть в гораздо лучшем техническом состоянии, чем тот, который 20 лет проработал. Потому что ему сделали капитальный ремонт и поменяли практически весь кузов – то есть, проделали серьезный объем работ», - рассказал Яблонский.



Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало программу ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов. В рамках этой программы ведомство собирается подписать меморандум с УЗ, банками и вагоностроительными заводами. Всего на реализацию программы, по предварительным подсчетам, нужно более 100 миллиардов долларов.



В свою очередь представители крупного украинского бизнеса подписали антимеморандум – чтобы донести до властей нецелесообразность списания вагонов по возрасту. Ведь ни у промышленности, ни у аграриев, ни у УЗ нет ста миллиардов на новые вагоны, а соответственно, это решение создаст на рынке дефицит подвижного состава, за которым последует коллапс перевозок, потеря миллиардов гривен выручки и падение ВВП Украины.



Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, которое инициирует Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского, которому принадлежат вагоностроительные вагоны в стране, и приведет к серьезным проблемам для Укрзализныци.