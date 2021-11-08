Политолог Тарас Семенюк рассказал, может ли так сложиться, что белорусская армия в случае приказа наступать на Украину откажется личным составом.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

Дело в том, что если будет приказ белорусской армии наступать на Украину, то военные пойдут и не будут саботировать такой приказ. У Беларуси есть четкая силовая вертикаль власти, когда ты не выполняешь приказ, тебя просто как минимум выбрасывают, а могут и лишить жизни. Потому там приказ военные будут выполнять. Россияне тоже считались братским народом. Нас постоянно кормили тем, что мы братский народ, но они перешли нашу границу», - подчеркнул он.

Семенюк рассказал, что отдельные российские военные офицеры, командовавшие целыми войсками, перешли нашу границу. Сегодня на территории оккупированного Донбасса, сообщил он, больше танков, чем во всей Польше, которая является страной НАТО. Откуда могли взяться эти танки в Донбассе, спросил он, если стратегически Украина никогда не рассматривала восточную границу как угрозу.

«А еще с Советских времен тянулось то, что нужно защищать западные границы, поэтому военные торги не могли наплодить столько танков. Очевидно, что на Донбассе - это вражеская техника, которая зашла к нам из Российской Федерации. Поэтому надеяться и верить в миф о братских народах, я думаю, не стоит. Нам нужно воспринимать реальность такой, какая она есть. А она очень груба на сегодня и очевидно надеяться только на себя. На свою армию, свою экономику и хотелось бы очень надеяться на власть», - резюмировал он.

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