Новый канал нашел замену ведущему Сергею Притуле в шоу "Де логіка"

Как сообщает Politeka.net, на Новом канале нашли замену ведущему шоу "Де логіка" Сергею Притуле, которого возмутил "российский след" в проекте. Новым ведущим, которого зрители увидят во втором сезоне, стал Андрей Бедняков. Об этом сообщает телеграм-канал "Культурная прачечная".

Что касается Притулы, то с ним получилась интересная история. Вначале, когда появился первый анонс шоу, украинцы возмутились в сети, что программа "Де логіка", мол, это российский проект и его Новый канал полностью скопировал. Но это не остановило Притулу в нем сниматься.

А вот когда было отснято 15 выпусков, за несколько часов до премьеры, ведущий объявил о том, что уходит с проекта. Причиной стали российские бенефициары. Для руководства телеканала такое решение ведущего стала шоком. "Никто как-бы и не скрывал, что это адаптация шоу "Где логика", которое с 2015 года снимает Comedy Club для ТНТ", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, "Притула тронул Лесю за пятую точку": украинцев взбудоражил пикантный момент с Никитюк на "Хто зверху?".

Как сообщала Politeka, Сергей Притула показал очаровательную блондинку, ради которой развелся с первой женой: "6 лет, полет отличный!".

Также Politeka писала, что Участник "Україна має талант" заставил Притулу и Ефросинину кричать от ужаса: "Очень крутой чувак".