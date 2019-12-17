Чтобы стать обладателем качественной машины, бывшей в использовании, нужно знать где и как ее выбирать. После выбора и полного осмотра, стоит отправиться на станцию ТО и осуществить полную диагностику. Прогнать авто по всевозможных базах данных (в т.ч. платных), и только потом уже переходить к подписанию договора.

Покупка подержанной машины — это не лотерея, а скорее игра «Самый умный». Со всех сторон, как коршуны на кусок мяса, перекупщики и недобросовестные продавцы пытаются «впарить» наивному клиенту металлолом на колесах, завернутый в бумажку из-под конфеты. Но как отсеять всех «хапуг» и приобрести себе реально хороший автомобиль за адекватную стоимость, рассмотрим далее.

Плюсы и минусы покупки б/у автомобиля

Для начала рассмотрим плюсы и минусы покупки машины со вторых рук. К позитивным сторонам относится:

возможность стать владельцем крутой тачки за относительно небольшие деньги;

торг (авторынок новых машин — автосалоны, как правило, не сбрасывают стоимость);

отсутствие сервисных обязательств (официальная гарантия вешает на покупателя ряд ограничений, которые не позволяют делать со своим автомобилем все, что хочется, ибо риск потерять возможность бесплатного ремонта не совсем хорошая перспектива);

«здесь и сейчас» (подержанные автомобили очень сильно падают в цене, из-за чего у покупателей появляется возможность не собирать на машину десятилетиями, и не лезть в вечную долговую яму, а приобрести рабочую лошадь, не отходя от кассы);

возможность взять топовую комплектацию за разумные деньги (особенно касается «свежих» авто, которым несколько лет).

Негативные стороны, по большей мере, осознает каждый из нас, но все же стоит выделить несколько главных рисков покупки б/у машины:

огромное количество мошенников, перекупщиков и недобросовестных продавцов, которые пытаются «срочно» впарить кому-нибудь дырявое корыто;

большой риск, что свежекупленная тачка начнет ломаться (оставить денег про запас, на ремонт, однозначно стоит);

шанс попасть на коня с запятнанной историей (это может быть криминал, серьезное ДТП с жертвами и т.д.);

меньший срок службы;

большой расход топлива в старых машин (новые технологии позволяют урезать неукротимую прожорливость авто и повысить ее эффективность — вместо 10-15 л./100 км., можно получить 4-7).

Все минусы вполне можно обойти, главное грамотно подойти к выбору б/у автомашины.

Где искать подержанный автомобиль

Традиционный рынок сбыта БУшных машин — авторынки, или как их еще называют «автобарахолка». Это огромная площадь, заставленная четырехколесными «скакунами». Есть ли смысл обращаться на автобазар, сказать трудно. С одной стороны мониторить состояние рынка и поступающие предложения с компьютера, телефона или планшета — удобно, с другой же появляется возможность осматривать машины непосредственно, а не через фотографии.

Главные правила авторынка:

не стоит посещать автоплощадки с огромными суммами денег — чревато и для здоровья, и для кошелька в целом (кроме того, всегда после выбора машины, перед сделкой, нужно дать голове «остыть» и принимать окончательное решение только спустя сутки, если ждать нельзя, можно обратиться за помощью к другу);

берите с собой поддержку (даже лучшие мастера автомобилей — люди, они поддаются манипуляциям, гипнотическим техникам и другим методам влияния, которые заставляют выполнять волю злоумышленника);

не стесняйтесь задавать неудобные вопросы и смотреть на скрытые полости автомобиля (убираем коврики, накладки, чехлы на сиденья и т.д.).

Несмотря на риски, здесь можно найти действительно годные машины. Автоплощадка пользуется популярностью среди «старой школы», людей, которые не привыкли использовать интернет, или хотят быстрее продать авто. На таких барахолках присутствует «аура рыночной цены» и здравая конкуренция.

Крупнейшие авторынки находятся в Киеве и области, например, Борисполь оснащен по-настоящему огромной автобарахолкой. Здесь есть даже уникальные коллекционные экземпляры, которые киевский народ может продавать за копейки. Так, на рынке Киева всегда есть толпы покупателей, а за покупателями гонятся и продавцы, понижая цены.

Доски объявлений — самый популярный вариант, где продажа автомашины может осуществиться всего за несколько часов. По сути, это тот же автомобильный рынок, только в сети Интернет. Самыми популярными досками объявлений в Украине являются:

Можно также посетить украинскую версию сайта Авито — AvitoUa. Все эти сайты позволяют выгодно продать свой автомобиль, или найти самые "сочные" предложения на рынке. Здесь можно открыть фотки и оценить автомобиль визуально, почитать его характеристики, выбрать список желаемых машин и перейти к непосредственному осмотру.

Множество автомобилей продается и на «Фейсбук». Так, можно купить машину у друга или знакомого. Но не стоит забывать, что друзья тоже могут обмануть или подставить не специально, и полный осмотр машины никто не отменял.

На всех веб-ресурсах свободных объявлений, как платных, так и бесплатных, кроме обычных продавцов имеются и перекупщики, салоны, мошенники. Эти три группы, в большинстве своем, мы можем опознать по таким признакам:

Слишком слабое описание или его отсутствие, например: «продам авто, все вопросы по телефону» (в основном так делают «перекупы»). Слишком профессиональное описание (подчерк салонов). Мало фотографий, адекватное описание, слишком «сладкая» цена на крутые машины — идеал, не так ли? Но будьте уверены, что у вас попросят предоплату: «чтобы никому не продали», или «для уверенности, что вы ее точно купите» (обычные мошенники). Также они действуют по схеме: «торг у капота». Покупатель приходит к месту сделки с огромной кучей наличных, тут откуда не возьмись появляется грабитель (кто бы мог подумать), вырывает барсетку и убегает. Результат — грабители не найдены, деньги ушли в никуда.

Если описание автомобиля сухое, указаны только основные характеристики, либо имеется красивый текст, скорее всего, машина выставлена посредником. Почему посредник это плохо? Во-первых — завышенная стоимость. Брать из рук значительно выгоднее. Во-вторых, «перекупы» не занимаются годными автомобилями, они покупают ржавые консервные банки по заниженным ценам, красят их, ставят китайские запчасти, скручивают пробег и выставляют под видом свеженьких конфеток.

Не стоит вестись и на высокие цены. Завышенная стоимость — также ловкий трюк-манипуляция, игра с сознанием ничего не подозревающего покупателя.

Автосалоны — третье место, где можно поискать свое железное счастье. Будьте готовы, что здесь цены будут значительно выше, чем где-либо. По большей мере, в салонах можно найти действительно хорошие исправные автомобили и купить их путем чистой юридической сделки.

Но! Не стоит слепо доверять конторам, они тоже лгут, но на более высоком уровне. Бывают такие случаи, когда машины, купленные за несколько сотен тысяч гривен в салонах, оказываются попросту жертвами серьезных ДТП, которых буквально склеивали с разных частей других машин, и тщательно скрывали следы.

Что стоит уточнить у продавца автомобиля еще до осмотра

Чтобы сэкономить время, количество нервных клеток, и обезопасить себя от различного рода манипуляций при непосредственном осмотре автомобиля, стоит основательно пообщаться с продавцом по телефону. Конечно, нет никакой гарантии, что он не солжет, но у покупателя появляется хотя бы малейшее представление о машине с пробегом и ее хозяине. Что же стоит спрашивать:

число владельцев автотранспорта;

точная дата выпуска автомобиля (это позже можно будет уточнить по маркировке стекол);

состояние авто (нет ли гнили, ржавчины, проблем с ходовой, не ест ли двигатель масло и т.д.);

состояние документов (все ли у продавца есть на руках, можно ли будет при встрече ознакомиться);

точный пробег, не скручивался ли (оценить это можно будет при первом же визуальном осмотре);

битая, крашенная, была ли в ДТП.

Перекупщики и мошенники, чаще всего, отвечают сухо, кратко, сдержанно, как будто они боги и делают для вас одолжение, продавая мусор. Обычные продавцы более живые, пытаются рассказать как можно больше о своей лошадке, нередко, могут даже оценивать покупателя (главное не путать с навязыванием, это тоже метод внушения).

Как оценить машину при осмотре

Взять с собой человека, который разбирается в этом — лучший вариант. Если вы и сами неплохо знаетесь в машинах, все равно стоит взять с собой друга, чтобы тот с трезвой головой следил за ситуацией и мог помочь в любой момент.

Оценка автомобиля:

первым делом нужно оценить геометрию машины, нет ли каких либо искажений или заломов, особенно в области крыши;

измеряем толщину краски, определяем наличие грунтовки;

смотрим на места соединения деталей кузова (зазоры должны быть одинаковы кругом);

оцениваем состояние порогов, ищем ржавчину и гниль под автомобилем;

в деталях изучаем салон, особенно в закрытых зонах (снимаем резинки с дверей, заглядываем под коврик, можно попросить хозяина снять чехлы с сидений);

сравниваем фактический пробег с износом автомобиля (потертости руля, продавленное пошарпанное кресло, затертые кнопки и педали — признак того, что машина отбегала уже более 250 тыс. км., и не стоит верить, что написано «130»).

Если состояние печальное: разные боковые стекла, имеется грунтовка, неродные (неточечные) сварочные швы, гниль и т.д. — стоит отказаться от затеи покупать такой автомобиль. Визуальный осмотр — это только первый шаг.

Далее заглядываем под капот и в электронику. Мотор должен быть в рабочем (не мытом) состоянии, если хозяин его помыл, скорее всего, он пытается что-то скрыть. Смотрим, не кручены ли болты, в порядке ли масло, и т.д. Чтобы оценить состояние всех активных элементов, нужен какой никакой опыт.

Если все устраивает, можем переходить к тест драйву. Проверить состояние ходовой, двигателя и других элементов в процессе езды можно также за рядом признаков:

стук, вибрация или скрип в зоне подшипников, рулевой и др. частей;

ровность движения автомобиля с отпущенным рулем, при разгоне и торможении;

тяга машины на каждой скорости;

работа стартера и т.д.

Важно: всегда перед покупкой автомобиля нужно проверять читаемость знаков на VIN-коде. Эти знаки находятся на кузове и соответственной инвентарной таблице. Сравниваем эти данные с техпаспортом.

Какие ошибки чаще всего допускают покупатели автомобилей б/у

Если есть желание купить крутой спортивный автомобиль за копейки — пытаемся его остудить. Дешевые машины могут быть неплохими внешне, и с пробегом адекватным, но спустя несколько месяцев активной эксплуатации показывают все свои «дешевые» стороны. Так, владелец свежекупленного автомобиля должен гнать его к ремонтнику, платить тысячи долларов за починку, прожигать уйму времени и нервов.

Список самых частых ошибок, которые совершают покупатели подержанных автомобилей:

«Позитивная интуиция». Самоубеждение в головах покупателей — результат манипуляционных техник продавцов. Обычные медиа объявления от мошенников — лишь способ завести непосредственный диалог с жертвой. Далее все по сценарию и сделка готова. Нежелание брать с собой напарника на осмотр машины, а хвастаться крутой покупкой уже после. Украина не отличается отсутствием криминала, и ехать на осмотр на непонятный адрес, тем более с деньгами — рискованно, необоснованно и просто глупо. Чрезмерная самоуверенность, например, «Я и сам отлично справлюсь с осмотром автомобиля». Бывают такие ситуации, что даже мастера не замечают крупных подвохов. Особенно, это касается идентификационных номеров транспортного средства (VIN). Покупка машины с подделанным номером означает одно, что на учет вас не поставят, а коня и вовсе заберут. Чрезмерное доверие к знакомым. Мысль, что «друг моего знакомого меня не обманет» — это полнейший провал.

Чтобы такое никогда не произошло, стоит осуществить «вход в мир автомобильного рынка» с аккуратных шагов: изучение ценовой политики (что и за сколько можно купить), анализ актуальных ошибок и проблем, детальное знакомство с основными «фишками» проверки машин. Своё «умение» лучше формировать не за несколько дней, а учиться и присматриваться хотя бы месяц. Стоит также по практиковаться в визуальных оценках, Киев и его авторынки для этого отлично подойдут.