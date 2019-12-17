Своя земля - это очень дорогой и прибыльный ресурс в Украине. На ней можно что-то построить, вести фермерское хозяйство или просто сдать в аренду. Но оформить земельный участок довольно сложно и хлопотно. Чтобы ее ускорить и побыстрее получить все необходимые документы - нужно знать несколько нюансов. О них и пойдет речь в этом материале.

Приватизация земельного участка

Каждый совершеннолетний гражданин Украины имеет право на землю. Можно бесплатно получить собственный участок, приватизировав его. Процесс оформления описан в “Земельном кодексе”.

Законодательство разрешает присвоить кусочек земли, которым человек пользуется более 15 лет. На практике довольно много украинцев фактически ведут хозяйство на участках, которыми формально не владеют. В этом случае придется подтвердить сроки какими-либо документами. Учитываются также слова соседей - они могут рассказать, как долго потенциальный владелец использовал землю.

Кроме того, оформить владение участком можно, если его выделили под строительство до 1991 года. Важный нюанс - человек должен владеть домом на этой территории. По закону можно приватизировать коммунальные или государственные сельскохозяйственные предприятия, учреждения и организации, получив вместе с ними и землю. Участники кооперативов могут взять себе часть площади. которая принадлежит организации.

В среднем по Украине разрешают приватизировать около 4 гектаров. Но количество земли меняется в зависимости от области и цели. Например, для гаража дается всего “сотка”.

В любом случае, дорога землевладельца лежит в ближайший городской, сельский или поселковый совет. Соответственно, участок должен находиться на их территории. Если же он не принадлежит конкретному населенному пункту - придется идти в областное управление земельного кадастра.

Желающий обязан подать властям заявление, указав в нем площадь цель использования участка в будущем. Требуется схема - рисунок, выкопировка из генерального плана. Как альтернатива - снимки, которые показывают расположение. А также пакет документов:

ксерокопии всех страниц паспорта с отметками;

ксерокопию справки о присвоении ИНН;

копию документа о правах на недвижимость (частный дом), расположенный на желаемом участке;

документы, подтверждающие участие в кооперативе и получении номерного дачного участка;

документ об использовании территории от органа местного самоуправления;

госакт о согласовании границ участка земли (схему размещения).

Затем чиновники должны бесплатно сделать и вручить разрешение на разработку проекта землеустройства. На это закон отводит один календарный месяц. В учреждении попросят такие документы:

решение совета или областного управления;

справку от статистической службы о количестве

участков и их распределении по собственникам;

схему расположения, как показывает генплан;

копии паспорта и ИНН;

копии документов, подтверждающих правособственности на дом или другие постройки на участке.

Готовый документ за три дня обязаны отправить или персонально вручить владельцу не позднее, чем через три дня. Разрешение могут и не выдать, но только с письменным объяснением. После этого гражданину необходимо отнести документ специалистам, имеющим лицензию на создание проектов землеотвода. Они собирают данные, проводят геодезическую съемку и выдают заключения. На это у них есть ровно месяц. Получив проект, будущий владелец по закону обязан согласовать его с уполномоченным человеком в совете. После этого - регистрация в Госгеокадастре или Регистрационной службе. Если все в порядке, через 14 дней он получит выписку о присвоении кадастрового номера.

Напоследок, нужно зафиксировать право собственности в Министерстве юстиции или нотариальной конторе. Придется заплатить административный сбор в размере 10% от минимальной заработной платы.



В 2019 году оформление процедуры обойдется украинцу примерно в 5 тысяч гривен. На итоговую стоимость влияет область, территориальные особенности участка, проблемы с соседями, прейскурант инженеров-проектировщиков. В худшем случае цена может достигать 45 тысяч гривен. Лучше заранее приготовить деньги на дополнительные расходы. Иначе площадь под гараж, дачу или магазин можно так и не получить.

Оформления земли ветеранам АТО

В Украине действует Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Среди прочего, он предусматривает выделение земельных участков участникам Антитеррористической операции, переселенцам с Донбасса или их семьям. Упомянутые категории имеют первоочередное право на приватизацию. Ветераны и беженцы могут попросить землю в садовом товариществе или под застройку и быстро ее оформить на себя.



Согласно законодательству, атошникам полагается от государства не более:

0,12 Га для садоводства;

2 Га для ведения сельского хозяйства в деревне;

0,1 Га для строительства дачного дома;

0,25 Га для постройки жилья в селе, 0,15 Га - в

поселке, 0,1 Га - в городе.

В целом, процедура оформления бесплатной земли для атошника не сильно отличается от обычной. Заявления у ветеранов и переселенцев принимают в первую очередь. Чтобы получить такую льготу, гражданину необходимо предоставить документ, который подтверждает его участие в АТО: удостоверение или справку.



Атошники имеют возможность выбрать участок в любом регионе Украины. Посмотреть свободные участки можно на сайтах местных кадастровых управлений. Градостроительный кадастр отображает доступные площадки в городах. Впрочем, публичная кадастровая карта еще как следует не сформирована и может содержать ошибки. То, что на карте отмечено, как свободный участок, может быть уже застроено или приватизировано.

Покупка, продажа и аренда земли

Оформлять землю приходится не только во время приватизации, но и при переходе к новому владельцу. Для купли-продажи в Украине требуется немало документов. В первую очередь, акт права собственности на земельный участок. Он подтверждает, что земля принадлежит продавцу. В этом документе также записана основная информация об участке.

Затем нужно подтверждение, что акт получен законно. Для этого требуется документ, на основании которого его выдали. Это может быть договор мены, купли-продажи или дарственная. А вот если акт выдали по решению местного совета (та же приватизация). В целом, продать можно не саму территорию, а право на ее приватизацию.



Перед продажей рекомендуется подготовить экспертную оценку участка. Соответствующий отчет подготовит управление земельными ресурсами или независимый специалист. Как и при приватизации, последний должен заслужить лицензию на оценку.

Чтобы продать участок, будучи частным лицом - нужно предварительно получить согласие всех совладельцев и заверить его нотариально.



Еще актуальный владелец должен доказать выпиской из Госгеокадастра, что на участке нет ипотеки, кредитов и других обременяющих обязательств. Главное, чтобы на землю не могут претендовать третьи лица. Стоит отметить, что такой документ выдадут только самому собственнику, его уполномоченным лицам или наследникам.



Нужна также справка о том, что на земельном участке нет никаких построек. Ее можно получить в БТИ, местном совете или садовом товариществе. Это важный момент, ведь для продажи земли с недвижимостью требуется другая процедура.



Немалую роль играет целевое назначение. Так если земля предназначена для личного сельского хозяйства, нужна справка о том, что она не является паем. То есть, может быть продана в принципе. На этот момент важно обратить внимание покупателю. Ведь если земля выделена под крестьянское ремесло, а на ней построить дом - в нем нельзя будет прописаться. Кроме того, такую постройку очень сложно узаконить.



Во время оформления сделки покупатель и продавец обязаны взять: