Криптовалюта под названием “Биткоин” пользуется большой популярностью по всему миру. Многие люди стремятся зарабатывать с ее помощью. Существуют разные способы и один из них - так называемые “краны”. Они обеспечивают дополнительный доход без особых усилий, рисков и вложений. Мало кто знает, в чем же заключается суть “биткоин кранов” и как можно получить от них деньги. Об этом мы и расскажем вам в этом материале.

Что такое биткоин краны

Биткоин-кран представляет из себя специальный сайт, на котором размещена только реклама. Каждый просмотр приносит владельцу немалые деньги. Но просто так на рекламные баннеры смотреть никто не будет, разве что по случайной ошибке. Или за денежное вознаграждение.

Технология не нова. Уже давно работают своеобразные биржи, где люди получали деньги за просмотр рекламы, условленные клики на сайтах, введение “капчи”. Вероятно, название “краны” появилось из-за аллегорического сравнения. Ведь биткоины на таких сайтах капают на счета пользователей, как вода из неисправного крана в ванной.

Разница лишь в том, что оплата осуществляется не в долларах и центах, а в биткоинах. Точнее, в частицах этой криптовалюты - сатоши. Чтобы получить один полноценный биткоин, необходимо собрать 100 миллионов таких частиц. Впрочем, и сама криптовалюта стоит недешево - более 150 тысяч гривен за одну единицу.

Сразу стоит отметить, что “биткоин-краны” не приносят больших заработков. Каждый просмотр стоит всего несколько сатоши. Чтобы получить хотя бы один биткоин - придется провести на рекламном сайте несколько долгих месяцев. Однако время - это единственное, что придется потратить. Такая добыча биткоинов не требует решительно никаких вложений. Достаточно иметь собственный ПК, смартфон или планшет, чтобы посетить сайт.

В целом, это очень легкий способ подработки в свободное время. Например, можно заходить на рекламные сайты-краны во время поездки из дома на работу или обратно. Можно сидеть на таких ресурсах со смартфона и смотреть любимый сериал на другом устройстве. Рано или поздно, но накопить биткоин вполне реально. Кто знает, возможно криптовалюта за это время подорожает еще сильнее.

Регистрация и сбор сатоши на биткоин-кранах

Чтобы начать копить биткоины, пользователь должен зарегистрироваться на специальном сайте. В 2019 году одним из самых популярных кранов является Bonus Bitcoin.

Он представлен только на английском языке. Но не надо пугаться, интерфейс там весьма простой и интуитивно понятный. На главной странице сразу просят зарегистрироваться (“Regiter”) или войти (“Sign In”). Если аккаунта еще нет - жмем первую кнопку. Там же есть информация о преимуществах сервиса: бонусах, условиях вывода и тому подобное. Если пользователь владеет английским - будет полезно прочесть.

Регистрация у Bonus Bitcoin максимально простая. Нужно указать электронный адрес и пароль. Тут действуют требования: минимум восемь символов, включая цифры и латинские буквы разного регистра. Затем пользователю придется доказать, что он не робот, поставив соответствующую галочку. Кроме того, нужно согласиться с условиями.

На электронную почту вскоре придет сообщение со ссылкой. После перехода по ней, регистрация успешно завершена - можно использовать указанные данные для входа на сайт и приступить к накоплению криптовалюты. Чуть позже придется привязать к учетной записи электронный кошелек для вывода.

На главной странице сказано, что Bonus Bitcoin позволяет выводить 5 тысяч сатоши каждые 15 минут. Чтобы получить целый биткоин, понадобится 20 тысяч таких транзакций.

Первую “получку” предложат практически сразу. Нужно пролистать страницу вниз и нажать кнопку “Сlaim now!” - пропустить ее сложно. Придется заполнить капчу от поискового агрегатора “Google”, которая появится рядом. После этого на главной странице авторизованный пользователь сможет увидеть количество заработанных сатоши. Для этой информации выделена строка под электронным адресом.

В среднем за 15 минут пользователю из Украины будут переводить около 2 сатоши. Администрация честно предупреждает, что сумма накопленных частиц может меняться вместе с курсом биткоина и статусом страны.

Раньше Bonus Bitcoin можно было легко обмануть и получать больше сатоши. Для этого ушлые юзеры использовали VPN или другие сервисы, меняя свой IP адрес на европейский или американский, где платят больше. Но в 2019 году этот баг не работает.

После перевода 15 минут ничего не происходит. У пользователя есть время, чтобы выполнить все необходимые действия на других кранах или просто заняться своими делами. Время до следующей выплаты отображается на кнопке непосредственно на странице. Еще один таймер выводится на вкладке браузера. Так время можно видеть, даже перейдя на другую страницу. Есть кнопка, которая предлагает зарабатывать больше сатоши, выполняя различные задания.





Когда счастливый момент придет и на счету появятся биткоины - их можно вывести с помощью сервиса CoinPot. С ним сотрудничают не только Bonus Bitcoin, но и другие биткоин-краны. Если собирать сатоши на разных ресурсах, о лучше делать это на партнерах этого сервиса, чтобы было проще выводить криптовалюту.

Войти на CoinPot можно по тому же логину и паролю, который выбрали для “Бонус Биткоина”. Таким образом, не придется отдельно регистрироваться. После входа появится страница, которая демонстрирует текущий баланс и способы вывода биткоинов на виртуальный кошелек. Там же указаны все альтернативные варианты. Достаточно указать сумму и адрес кошелька, на которые ее хочется перевести. Операция будет выполнена после простого подтверждения. Минимальный порог для вывода через CoinPot составляет 10 тысяч сатоши.

В любом случае, лучше заранее подготовить биткоин-кошелек. Иначе просто не получится превратить криптовалюту в реальные деньги.

Каждый “биткоин-кран” устанавливает для своих работников ограничения по времени. Длительность периода “отката” варьируется от нескольких минут до суток. Поэтому наиболее эффективный способ заработка - использовать сразу несколько подобных сайтов. Пока один отсчитывает время до следующей выплаты, можно снимать сатоши на другом. Вот еще несколько популярных биткоин кранов:

Free Bitcoin

Free Dogecoin

BitFun

Moon Bitcoin

Moon Dogecoin

Moon Litecoin

Moon Dashcoin

Moon Cash

Daily Free Bits

Как это работает на практике

Схема работы биткоин кранов очень проста и открыта. Рекламодатели платят администраторам сайта за размещение баннеров. В свою очередь, последние переводят небольшую долю гонораров пользователям, которые эту рекламу смотрят. Чем больше рекламы - тем выше доход.

Размер средних выплат зависит от страны, где находится пользователь. Это тоже логично, ведь жители той же Европы, просмотрев рекламу, могут потратить на услуги и товары больше денег, чем большинство украинцев. Очевидно, что американские граждане тоже получают более приличные выплаты.

Выбирать бизнес-краны нужно с опаской, иначе велик риск наткнуться на мошенников. Так нельзя верить сайтам, которые обещают выплачивать тысячи сатоши в час. Они просто не смогут этого сделать, ведь ни на одном потребителе рекламы таких денег заработать нельзя. А платить в убыток никто не будет. Но и на слишком маленькие выплаты не стоит бросаться сразу. Лучше изучить рынок и найти наиболее оптимальные условия.

Поэтому не стоит рассчитывать, что биткоин кран принесет большой доход. Его можно рассматривать исключительно, как непыльную подработку. Чтобы получать ощутимые деньги, стоит зарегистрироваться на нескольких сайтах и собирать сатоши одновременно на нескольких ресурсах. Полезно следить за временем “перезагрузки”, чтобы не пропустить очередную выплату и не потерять время.

Учтите, что заработать на биткоине можно лишь выгодно продав его на бирже. Иногда лучше придержать криптовалюту и дождаться ее подъема, прежде чем менять ее на доллары, гривны или любую другую реальную валюту.