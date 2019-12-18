Суд одобрил кассационную жалобу виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой

Об этом в комментарии журналистам рассказала адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает Укринформ.

По ее словам, жалобу поддержал Верховный суд Украины.

Матвеева также добавила, что после одобрения кассационной жалобы от Елены Зайцевой было открыто производство, в которое внесли новые поправки.

"Судья Кассационного уголовного суда в составе ВСУ Николай Колтунович рассмотрел кассационную жалобу адвоката Елены Зайцевой на приговор Киевского суда Харькова от 26 февраля 2019 года и определение Харьковского апелляционного суда от 14 августа 2019 года и решил открыть кассационное производство", – рассказала адвокат потерпевших.

Правозащитница также заявила, что жалоба адвоката Елены Зайцевой, которую ранее отправляли на доработку по формальным причинам, сейчас якобы признана соответствующей требованиям ст. 427 УПК по срокам подачи, форме и содержанию.

"Кассационное производство открыто 13 декабря. ВСУ потребовал от Киевского райсуда Харькова передать материалы уголовного производства, а участникам судебного производства направить копию решения об открытии кассационного производства с копией кассационной жалобы и информацией об их правах и обязанностях", – объяснила Лариса Матвеева юридические нюансы.

Подытоживая, правозащитница добавила, что все участники процесса по делу о смертельном ДТП в Харькове могут подать возражение на кассационную жалобу в течение 15 дней с момента получения копии решения.

Ранее мы рассказывали о том, что один из столичных судов снял арест с автомобиля, который является собственностью отчима одной из виновниц ДТП Василия Зайцева. Именно он обратился в суд с соответствующим ходатайством.

На заседание ни Зайцев, ни его представители не явились. За удовлетворение ходатайства выступил прокурор Валерий Бухан, который отметил, что, поскольку приговор суда вступил в законную силу, и досудебное расследование в данном уголовном производстве уже не производится, указанное транспортное средство не может быть использовано в уголовном производстве именно как вещественное доказательство.

Также мы сообщали о том, как именно Елена Зайцева и Геннадий Дронов выполняют решение суда. По словам адвоката потерпевших Ларисы Матвеевой, виновники смертельного ДТП в Харькове будут получать только половину зарплаты в местах лишения свободы.

Она пояснила, что из зарплаты обоих осужденных 50% будут отчислять на погашение долга перед потерпевшими. Пока что пострадавшие, а также семьи погибших не получали никаких денег от виновников смертельного ДТП.

Напомним, Зайцевой в колонии устроили настоящий «рай», фото попали в сеть.

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