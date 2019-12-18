В 2019 году Украина отмечает католическое рождество 25 декабря, как многие страны в Европе и по всему миру. Веками этот праздник обрастал традициями. Верующие давно подметили, как лучше всего провести день и чего нельзя делать ни в коем случае. Чтобы следующий год прошел хорошо, лучше подготовиться к Рождеству и следовать обычаям.

Рождество Иисуса Христа, Божьего сына, ознаменовало начало современной эры. Именно с этого события, по христианским верованиям, прошло 2020 лет.

В 2017 году католическое Рождество стало официальным выходным по указу пятого президента Украины Петра Порошенко. Таким образом украинцы стали ближе к западным ценностям. Ведь 25 декабря празднуют почти все христиане мира, включая католиков, протестантов и даже православных. В 2019 году эта дата приходится на среду.

На Рождество Христово запрещен физический труд. Согласно обычаям, нужно заранее выполнить все запланированные задачи. А если не получилось по времени - отложить дела на потом. В частности, лучше забыть о шитье, кройке, вязании и прочем рукоделии. Некоторые верят, что нарушение этого запрета принесет человеку глухоту или слепоту. Запрещена также охота. Считается, что она может обернуться смертельным исходом.

Праздничная ночь с 24 на 25 декабря называется Рождественским Сочельником. В Европе, США и других католических странах принято дарить подарки и собираться за столом. Но нельзя забывать про Рождественский пост, который действует до вечера 24 декабря, пока на небе не появится первая звезда.

До этого момента обычно едят сочиво: постную кашу из зерен пшеницы или ячменя с медом. В Украине ее еще называют кутей. Подойдут также овощные салаты, супы и другие постные блюда. Когда же звезда засверкает на небе - можно есть от души. По традиции на празднике нельзя экономить: чем роскошнее семья отметит Рождество, тем успешнее проведет следующий, 2020, год. За стол нужно садиться в самой лучшей и новой одежде. Но ни в коем случае нельзя надевать черный наряд - это приносит несчастье.

Празднуя Рождество, запрещается браниться, ссориться и проявлять негативные эмоции. Особенно за столом. Вместо этого нужно создать в доме теплую, семейную и положительную атмосферу. Все разногласия можно решить после праздника. Несмотря на конфликты, стоит приготовить близким хорошие пожелания. Приятным сюрпризом считаются поздравительные открытки с Рождеством.

Для приятного времяпровождения принято петь рождественские песни, читать стихи или смотреть фильмы. Семейная картина “Как Гринч украл Рождество” подойдет для детей и взрослых.

Хорошо, если есть камин. По традиции в нем зажигают очаг и поддерживают пламя всю ночь - пока не рассветет. А вот гадать в этом праздник нельзя.

На западе к Рождеству устанавливают так называемое “рождественское дерево” - Christmas Tree. В постсоветском пространстве елку принято наряжать к Новому году. Но эти даты в календаре находятся довольно рядом. Поэтому жителям Украины не составит труда добыть хвою и украсить дом перед Рождеством, чтобы встретить его в праздничной атмосфере. Есть один важный нюанс - на верхушке рождественской ели не может быть ничего другого, кроме звезды. Это символ, который указал на рождение Иисуса в городе Вифлеем.

На Рождество в католических в храмах проходят праздничные богослужения в честь Бога-Отца, Богоматери и святого духа. Как правило, в священники украшают залы декоративными яслями с Иисусом, Иосифом и Марией. Композицию могут дополнять пастухи и домашние животные.