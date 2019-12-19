С созданием биткоин-кошелька придется столкнуться каждому владельцу данной криптовалюты и даже тем, кто только хочет ней обзавестись. Учитывая, что от надежности кошелька зависит сохранность крипто-денег, выбор обычного сервиса или приложения становится настоящим испытанием.

Bitcoin (биткойн или биткоин) — криптовалюта, цифровые деньги, которые «живут» в сети Интернет. Если сложнее, то это пиринговая платежная система, которая использует одноименную единицу для учета операций. Число биткоинов ограничено, новые монеты, как и золото, нужно добывать, правда, методы разные. Продажа таких бит-монет осуществляется за невообразимым курсом, например, под конец 2019 года 1 биткойн равен чуть меньше 155 тыс. гривен.

Для работы с электронной валютой требуется цифровой кошелек. Это первый, обязательный шаг в использовании биткоинов. Почему так? Без электронного хранилища не получится нигде безопасно удерживать, а также тратить свои бит-монеты. Кошелек выступает своеобразным каналом взаимодействия с миром Bitcoin, по типу банков-онлайн, что связывают «мостом» клиентов и финансовую систему.

Каждый такой биткойн кошелёк работает через приватные ключи — коды. Так, беречь нужно не сами биткоины, а ключи. Если конкретно, то под кошельками стоит понимать приложения, сайты или даже девайсы, на которых хранятся приватные ключи от монет Bitcoin.

Виды Bitcoin кошельков

Все криптовалютные кошельки можно объединить в такие категории:

онлайн (различные сайты и сервисы);

(различные сайты и сервисы); личные электронные устройства (специализированные аппаратные кошельки, компьютеры, телефоны);

(специализированные аппаратные кошельки, компьютеры, телефоны); бумажные носители и карты (обычные распечатки, пластиковые карточки или даже созданные из анодированной стали).

Рассмотрим более детально каждый из видов биткоин-кошельков.

Биткоин кошельки онлайн

Сторонние веб-ресурсы, обычно, используют для хранения незначительного количества электронных монет, к которым открыт оперативный и простой доступ. Для пользования таким хранилищем достаточно иметь какое-либо мобильное устройство. Здесь не нужно покупать сложные дорогие механизмы, устанавливать программы и беспокоится о том, что жесткий диск может помереть, забрав с собой всю информацию. Генерация всех кодов и паролей осуществляется специальными машинами, которые обеспечивают максимальную защиту.

Главным недостатком онлайн-систем — риск взлома сервиса, что чревато кражей бит-монет. Из-за этого специалисты рекомендуют на сервисах хранить немного, и недолго. К списку самых популярных сайтов-хранилищ относятся:

Blockchain. Самый популярный, простой в использовании и надежный онлайн-бумажник для биткоинов. Им пользуются уже более двух миллионов человек. Ключи, или как их еще называют «токены», надежно хранятся на главном сервере компании. Портал кое-как русифицирован. Доступ к счету можно также открыть посредством приложения на Android или iOS. Защита имеет уровень безопасности 2FA.

Coinbase . Это универсальный ресурс, который не ограничивается одним лишь биткоином. Здесь можно хранить и другие криптовалюты. Основные преимущества: мгновенные переводы в системе, надежность, наличие мобильных приложений, незначительная комиссия за транзакции и быстрое их подтверждение.

. Это универсальный ресурс, который не ограничивается одним лишь биткоином. Здесь можно хранить и другие криптовалюты. Основные преимущества: мгновенные переводы в системе, надежность, наличие мобильных приложений, незначительная комиссия за транзакции и быстрое их подтверждение. BitGo . Здесь пользователю предлагают страхование ответственности, защиту от фишинга и мультиподпись. Чтобы осуществить транзакцию потребуется объединить две подписи. Это не позволяет внедрить вредоносное программное обеспечение на сервер ресурсе. Двухэтапная аутентификация также присутствует.

. Здесь пользователю предлагают страхование ответственности, защиту от фишинга и мультиподпись. Чтобы осуществить транзакцию потребуется объединить две подписи. Это не позволяет внедрить вредоносное программное обеспечение на сервер ресурсе. Двухэтапная аутентификация также присутствует. Xapo. Использует так называемое «Холодное» хранение биткоинов, а также поддерживает страховку. Кроме общих позитивных сторон, стоит отметить возможность привязать к аккаунту дебетовую карту от Харо и пользоваться ею в магазинах по всему миру.

Подойти к выбору онлайн кошелька стоит на «трезвую» голову, основательно изучив все плюсы и минусы кандидатов.

Bitcoin кошелек на компьютере и телефоне

Несмотря на то, что личное «железо» на операционных системах Android, iOS, Windows, Linux, Mac, мягко говоря, не самый надежный сейф, многие пользователи предпочитают хранить биткоины именно таким образом, устанавливая множество паролей и антивирусных систем (нередко платных). Чтобы воспользоваться этим способом, потребуется скачать на свое устройство одно из приложений. Хранение ключей осуществляется локально (можно также активировать технологию HD wallet).

Такие кошельки делятся на два вида: толстые и тонкие. В первом случае понадобится загружать полную цепочку блоков и постоянно качать новые (очень надежный способ). Второй вариант более простой и удобный, загружать на свое устройство полные цепочки не нужно, но надежность падает.

Согласно информации, предложенной официальным сайтом Bitcoin.org, в ТОП надежных кошельков для компьютера входят:

Armory;

Bitcoin Core;

Bitcoin Knots;

Bither;

BitPay;

Electrum;

Wasabi.

Для мобильных устройств список немного другой. На «Айфон» можно установить Bither, BitPay, BRD, BTC.com, Coin, Edge. На систему «Андроид» список самый крупный. Кроме выше перечисленных, сюда можно также поставить и ряд других приложений: Mycelium, Eclair Mobile, BLW, Bitcoin Wallet. Полные списки и файлы на загрузку можно найти на сайте «Биткоин.орг», что указан выше.

Важно: чтобы достичь максимальной безопасности, нужно думать не только о злоумышленниках, но и о ненадежности самой системы. Поломавшийся жесткий диск, или еще менее надежный SSD, приведет к тому, что вернуть доступ к своим биткоинам навряд удастся. Поэтому стоит подумать о создании резервных копий или внешних накопителях.

Bitcoin кошелек на съемных носителях и карточках

Оффлайн носитель позволит защититься от хакерских атак и постоянных волнений относительно сохранности своих бит-денег на сторонних ресурсах. Такой тип кошельков представляет собой подобие флешки с монитором или обычной кредитки с QR-кодом. Этими «бумажниками» можно пользоваться по всему миру. Пример флешкообразных портативных кошельков для биткоина:

TREZOR One;

KeepKey;

Ledger Nano S и X.

Bitcoin кошелек на бумажном носителе

Распечатать свой приватный Bitcoin-ключ можно и на бумаге в виде QR-кода. В свою очередь, эту бумажку можно поместить в банковскую ячейку. Этот метод актуален для тех, у кого большое количество биткоинов, и он уже неплохо знается на процедуре импорта ключей и адресов.

Несомненным плюсом такого способа является безопасность сохранности крипто-денег. Но таким же серьезным минусом является сложность ими пользоваться. Так, некоторые желающие завести мультивалютный кошелек используют бумажный аналог только в роли сейфа, Украина не исключение.

Как создать криптокошелек

Процесс создания кошелька рассмотрим на примере Blockchain info. Первым делом переходим на сайт, далее заходим в раздел «Создайте свой кошелек», вводим свой E-mail, придумываем замысловатый пароль, повторяем его, соглашаемся с правилами сервиса и кликаем на «Create My Wallet».

Далее всплывет окно с ключевой фразой, которая позволит восстановить доступ к Bitcoin-кошельку. Это предельно запутанная и длинная фраза, которую придумал специальный генератор случайных цифр, ее лучше записать, а также распечатать (такая возможность имеется). Идентификатор также сохраняем.

В результате несложных манипуляций, мы оказываемся в личном кабинете — открытом кошельке. Здесь мы можем посмотреть, какой актуальный баланс на счету, отследить транзакции, посмотреть сумму полученных биткоинов. Создать такое хранилище — это только первый шаг. Далее стоит ознакомиться с тем, как вывести биткоины.

Очистить электронный криптокошелек можно двумя способами:

перечислить крипто-деньги на кошелек другого человека (так оплачиваются товары и услуги, адреса для транзакции предоставляются при сделке);

конвертировать в другую валюту и вывести на банковскую карту.

Сделать себе электронный криптокошелек Blockchain можно и не имея электронной валюты на других источниках. Это очень удобно, ведь для многих это только первый шаг к бит-деньгам. Данный ресурс популярен и для тех, кто хочет генерировать деньги посредством майнинга, и для обычных покупателей биткоина.

Ответы на самые актуальные вопросы (FAQ)

Сколько может длится ожидание подтверждения транзакции по биткоину? Около 10 минут. Но, есть несколько факторов, которые могут затянуть этот процесс даже на несколько часов: стабильность сети, «прыжки» курса, размер комиссии (если ее нет, то подтверждение может затянуться на более длительное время). Проверить состояние транзакции можно будет сразу после ее осуществления.

Как узнать состояние своего диска, стоит ли на него загружать кошелек? «Здоровья» электронного аппарата так или иначе на долго не хватит, и в любом случае придется страховаться внешними накопителями и другими способами. Обзор состояния накопителя можно провести в ближайшем сервисном центре. Хранить информацию лучше на жестком диске, а не на SSD, ибо восстановить информацию во втором случаем может быть попросту невозможно.

Какой лучше биткоин-сервис Украины выбрать? Лучше выбирать проверенные сервисы с мировыми именами, на которые уже были оставлены отзывы, которые сталкивались с множеством хакерских атак и смогли устоять. Например, тот же самый Blockchain — гроза приватных биткоин-ключей.