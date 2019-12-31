Российский актер Федор Добронравов рассказал, что думает об оккупации Крыма

Во время интервью, актер высказался за присоединение Крыма к России.

"Я очень люблю свою страну и считаю, что Крым должен вернуться в лоно", - заявил скандальный актер.

Эта цитата и послужила основанием для запрета на въезд актера в Украину.

К слову, кроме скандальных заявлений, в СБУ обвинили Добронравова в незаконном посещении аннексированного Крыма с нарушением установленного Законом порядка. Здесь российский актер своей вины не признал и заявил, что в Крыму не был 5 лет.

Ранее мы сообщали, что суд Киева отменил постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину РФ Федору Добронравову, известного ролью в сериале «Сваты», а также отменил приказ Госкино о запрете сериала. Об этом сообщается в пресс-службе суда.

«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску ООО» Телерадиокомпания студия 1 + 1 «и ООО» Киноквартал «удовлетворил административный иск о признании противоправными действий, отмены постановления и приказов», — говорится в сообщении.

Сам Добронравов неохотно дал краткий комментарий журналистам:

«Ничего не могу прокомментировать, я и не собирался [в Украину], исключили меня или не исключили, не знаю».

Напомним, что "Сваты" оказались под угрозой закрытия: внешность главного героя ужаснула.

Как сообщала Politeka, звезда «Сватов» Добронравов не смог молчать о будущем сериала.

Также Politeka писала, что актер «Сватов» прокомментировал слова Зеленского.