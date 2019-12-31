Российский актер Федор Добронравов рассказал, что думает об оккупации Крыма
Во время интервью, актер высказался за присоединение Крыма к России.
"Я очень люблю свою страну и считаю, что Крым должен вернуться в лоно", - заявил скандальный актер.
Эта цитата и послужила основанием для запрета на въезд актера в Украину.
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К слову, кроме скандальных заявлений, в СБУ обвинили Добронравова в незаконном посещении аннексированного Крыма с нарушением установленного Законом порядка. Здесь российский актер своей вины не признал и заявил, что в Крыму не был 5 лет.
Ранее мы сообщали, что суд Киева отменил постановление СБУ о запрете въезда в Украину гражданину РФ Федору Добронравову, известного ролью в сериале «Сваты», а также отменил приказ Госкино о запрете сериала. Об этом сообщается в пресс-службе суда.
«Окружной административный суд города Киева, рассмотрев дело по иску ООО» Телерадиокомпания студия 1 + 1 «и ООО» Киноквартал «удовлетворил административный иск о признании противоправными действий, отмены постановления и приказов», — говорится в сообщении.
Сам Добронравов неохотно дал краткий комментарий журналистам:
«Ничего не могу прокомментировать, я и не собирался [в Украину], исключили меня или не исключили, не знаю».
Напомним, что "Сваты" оказались под угрозой закрытия: внешность главного героя ужаснула.
Как сообщала Politeka, звезда «Сватов» Добронравов не смог молчать о будущем сериала.
Также Politeka писала, что актер «Сватов» прокомментировал слова Зеленского.