Не обязательно быть поэтом, чтобы дарить всем красивые стихи

Православные и католики отмечают Рождество 7 января и 25 декабря соответственно, что объясняется разницей календарей. Несмотря на разные даты, по истине великий праздник принято отмечать с семьей за праздничным столом, петь песни и поздравлять друг друга стихами.

Рождество Христово — великий праздник, один из главных в христианстве, принятый в честь рождения Сына Божьего. В этот день принято петь колядки, водить вертеп, накрывать стол на 12 блюд и желать всем окружающим добра и счастья. Данный праздник припадает на окончание длительного поста, из-за чего люди особенно радуются всему происходящему.

В 2019 году Украина по личной традиции будет отмечать Рождество дважды: 25 декабря — по Григорианскому календарю, а также 7 января — по Юлианскому. Также стоит отметить, что Рада приняла решение сделать соответственно два выходных дня, за что им отдельная благодарность от миллионов трудящихся.

Как правильно поздравить друзей и близких с Рождеством Христовым

Главное в любом поздравлении — это душа. Всегда нужно говорить то, что сердце велит, не стоит лукавить и лицемерить, если нет желания поздравлять кого-то, лучше этого не делать. На Рождество с пожеланиями счастья, любви и душевного тепла всегда прославляют сына Божьего Иисуса Христа и, разумеется, нашего отца Всевышнего.

Существует несколько стилей поздравления: стихи, проза и открытки. Проза далеко не всем нравится из-за отсутствия оригинальности и дольки креатива. Открытки воспринимаются только в сопровождении текста, ибо найти красивую картинку для поздравления — как-то банально. Что касается стихов, их не обязательно писать самостоятельно, можно найти подходящий материал, который максимально отображает мысли, чувства и переживания. Поэтому предлагаем несколько красивых стихов на выбор.

Стихи-поздравления с Рождеством Христовым

На рождество нередко под одной крышей собираются родственники и просто друзья. Когда время подходит к торжественным поздравлениям, можно прочитать данное стихотворение:

Пусть праздник Рождества придет к вам в дом,

И счастье принесет, и то, что свято!

Чтоб только позитивное таилось в нем,

Верой и любовью чтоб душа была богата!

Пускай уютом дышит дом,

И Ангел всех оберегает!

Вам поздравленья с Рождеством

С любовью — только лучшего желаем!

После стихотворения обычно все хлопают, иногда произносится тост. Вот еще один красивый семейный вариант:

Рождество — период чудес,

Рождество — для любви и подарков.

С Рождеством! В этот день пусть с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пускай сбудутся все мечты,

И невзгоды шагают пусть мимо.

В голове будут помыслы ваши чисты,

Пусть Господь бережет всех любимых.

Очень часто поздравления приходится отправлять в виде сообщений или открыток. В этом случае в бой вступают мессенджеры Telegram и Viber, социальные сети Facebook и даже Instagram. В таких случаях яркий стих стоит украшать красивой картинкой. Можно выбрать ангелов, звезды, или традиционное изображение сцены рождения Спасителя Иисуса Христа. Вашему вниманию прекрасный стих, который отлично подойдет для поздравления в сообщении:

В рождественский праздник чудесный

Пожелаю вам счастья, тепла,

Чтобы ангел спустился небесный

И принес вам от Бога добра.

Чтоб святые хранили по жизни,

Чтоб берегли от несчастья, беды,

Чтобы чисты были скрытные мысли

Чтобы светлые в явь превратились мечты.

Пускай этот праздник волшебный, святой,

Наполнит ваш дом волшебством, добротой.

Пусть по жизни вам светит звезда,

Чтоб всегда был дух Рождества!

Если нужно поздравить коллег по работе, или не самых близких знакомых, при этом нет охоты искать что-то длинное и замысловатое, можно выбрать «стандартный» вариант стиха, более нейтральный и менее красочный:

В христианский большой праздник,

В честь святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы святые

Защитят Вас от невзгод,

Чтоб счастливым и удачным

Был весь светлый новый год!

Дети — цветы жизни. Очень часто на Рождество за праздничным столом сидят наши цветочки, которых нужно поздравлять с особым подходом. Так, стоит позаботиться не только о красочности стихотворения, но и об элементах сказки, библейских чудес, рождественской традиции, которую мы передаем младшему поколению.

Тихо ночью в Рождество

В мир приходит волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Ангелы небесные, нас оберегают

Всюду они спешно, в Рождество летают

То, что все прелестно будет, они точно знают,

Грусть и нечисть в каждом доме убирают

В этот праздник вам желаю

Счастья, радости, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

Как придумать стих-поздравление на Рождество самостоятельно

Главное — это стиль. Его можно позаимствовать из любого стихотворения, которое нравится. Выбрав темп, можно приступать к сочинению. Если сложно придумать начало, можно позаимствовать идею из других произведений, например, «В этот день чудесный, светлый, вас поздравить я хочу, чтобы ангел незаметный, тихо вам шепнул «лечу».

В стихе важно не забывать о тематике. Если это поздравление к Рождеству, стоит гармонично интегрировать атрибутику праздника и само название: Рождество Христово, звезды, Вифлеем, рождение, Сын Божий и т.д.

В каждом стихе мы должны пожелать чего-то светлого, яркого, позитивного: счастья, радости, любви, душевного тепла, благословения, ангельской защиты и т.д. Не ограничивайте фантазию, подправить творение всегда можно.

Создавая стих своими руками стоит понимать, что он будет оценен совсем иначе, нежели в случае, если бы вы его просто нашли и прочли. Но при этом, не стоит ожидать восторга, чтобы не огорчить свою внутреннюю творческую натуру. Главной задачей должно стоять душевное поздравление, которое исходит с глубины души.

Рифма, если с ней беда, не стоит расстраиваться, можно подобрать правильную интонацию к чтению, или позаимствовать парные слова из других стихов, например, «оберегают и летают», «чудесный и небесный». На основании этих направляющих ключевых слов, можно подобрать текст: «пусть небеса оберегают, и ангелы вокруг летают», «пусть в этот день чудесный, привет к нам снизойдет небесный».

Как создать атмосферу Рождества

Правильная рождественская атмосфера — это совокупность разных факторов, большинство из которых мы способны корректировать:

украшения дома (гирлянды, шарики, звездочки, фонарики, дождики и т.д.);

удачно подобранная Рождественская музыка (очень мощный фактор, который способен в один миг создать настроение);

елка (можно обойтись даже веточками, пахнущими лесом или пластиковым аналогом), для одних больше важен символ елки в доме, для других запах хвои;

позитивный настрой и создание собственных традиций (прогулки с близкими, украшение елки и дома, просмотр рождественских фильмов, готовка вкусных блюд) и т.д.

Как говорил великий Тарас Шевченко, «И чужого научайтесь, и своего не чурайтесь». Согласно завещанию великого украинского писателя и художника, не стоит забывать свои традиции, но также свободно можем позаимствовать позитивные моменты празднования Рождества у своих западных друзей. Например, можно примерить красную шапку Санта Клауса, развесить подарочные «носки» над камином, украсить светящимися гирляндами весь дом, чтобы соседи и все проходящие мимо наполнялись духом Рождества.

Если создать дух Рождества не получается, но имеется большое желание, можно просто вспомнить, что в Украине 25 декабря (католическое празднование) и 7 января (православное) — выходной. Скорее всего, настроение само собой подымется, и краски станут ярче.