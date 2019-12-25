Украинцев ждут серьезные перемены, которые затронут телевидение

Об этом пишет Знай.

Сообщается, что уже после новогодних праздников в Украине заблокируют популярные телеканалы.

При условии, если украинские семьи не перейдут на спутниковое телевидение или не приобретут себе дополнительный тюнер, то без популярных телеканалов останутся от 4 до 6 миллионов украинцев.

Известно, что кодирование популярных среди населения телеканалов запланировано на 20 января 2020 года.

В 3:00 ночи будет закодировано 23 телеканала из 80 возможных. Но телевизионщики успокаивают украинцев, ведь они смогут и далее наслаждаться любимыми программами, если перейдут на спутник или купят себе дополнительное оборудование.

Отмечается, что кодирование телеканалов в Украине будет реализована в рамках программы по борьбе с пиратством.

Ранее мы сообщали о том, что уже в январе будут закодированы популярные среди украинцев медиагруппы: "Медиа Группа Украина" ("Украина", НЛО TV, "Индиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНИАН, "Плюсплюс", "Бигуди"), StarLightMedia (СТБ, "Новый канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") и Inter Media Group ("Интер", НТН, К1, К2, "Мега", "Пиксель", Zoom, "Enter-фильм").

В свободном для населения доступе останутся "Суспільний" (UA: Перший и другие каналы группы), а также часть информационных телеканалов.

Чтобы не "выпадать из жизни", украинцев призывают воспользоваться эфирным цифровым телевидением Т2, обновить старый спутниковый приемник или же подключить свой телевизор к кабельному ТВ. Более того, останется возможность смотреть телеканалы через интернет при помощи IPTV.

Таким образом, монополисты на рынке телевидения хотят развить рынок платного ТВ и "приучить" своих клиентов к качественному контенту, за который нужно ежемесячно платить.

Напомним, в Украине стали массово отключать телевидение.

Как сообщала Politeka, легендарный ведущий уходит с телевидения.

Также Politeka писала, что украинцы останутся без ТВ, с экранов исчезнут популярные телеканалы.