Украинцев предупредили о нескольких магнитных ударах

Об этом пишет Главред.

В январе 2020 года магнитные бури будут средней мощности, но украинцев должна насторожить их продолжительность.

Первая буря обрушится на Украину уже 5 января. Но эксперты утверждают, что она будет однодневной.

Следующая магнитная буря, которую астрономы прогнозируют с 9 по 10 января, доставит хлопот метеозависимым людям. Возможно, у них собьется цикл сна, а на протяжении двух дней у них будет головная боль.

Самый сильный удар украинцы ощутят с 14 по 17 января 2020 года, когда на страну обрушится магнитная буря с силой до 4 баллов.

В эти дни эксперты рекомендуют дожиться спать пораньше, есть здоровую пищу и в меру, пить воду и чай. Более того, украинцам лучше отказаться от алкоголя и езды за рулем.

Но не стоит забывать, что геомагнитная обстановка Земли переменчива и график магнитных бурь в январе может "подвинуться" на несколько дней.

Главный предвестник магнитных бурь - головная боль, которая может быть интенсивного, пульсивного и слабого характера. Более того, боль может перерасти в мигрень, поэтому медики рекомендуют принимать обезболивающие.

При магнитных бурях у человека сгущается кровь. Сжижение крови влечет за собой кислородный обмен. А это в свою очередь – головокружения, упадок сил и порою звон в ушах.

Стоит отказаться от продуктов, например, сгущающих кровь. Это алкоголь, сахар и продукты с высоким содержанием сахара, а также жирная пища (к примеру, газировки и бананы, картофель), белковая пища и копчености.

Также мы ранее писали о том, что человечество на грани вымирания в 2020 году. При этом риски выше, чем шансы отдельно взятого человека быть атакованным молнией или акулой. К такому заключению пришли ученые из Оксфордского университета.

Специалисты уверены, что человеческий род может вымереть от естественных причин в любой будущий год - шансы составляют 1 к 14 тысячам. А вероятность одного человека получить удар молнии 1 к 700 тыс., пострадать от акулы 1 к 650 тыс., а встретиться с супермоделью 1 к 880 тыс.